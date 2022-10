Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh khẩn sau vụ giẫm đạp ở Itaewon

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra lệnh điều động một đội ngũ y tế khẩn cấp sau khi vụ giẫm đạp khiến hàng chục người ngừng tim xảy ra ở Itaewon (Seoul).

Theo Reuters, Tổng thống Yoon đã ra lệnh điều động đội y tế khẩn cấp đến khu vực này và yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh để giảm thiểu thương vong, văn phòng của ông cho biết.

“Chúng tôi hy vọng cơ quan cảnh sát quốc gia, chính quyền địa phương và những cơ quan khác sẽ nhanh chóng kiểm tra an toàn và các biện pháp an toàn tại địa điểm để các sự kiện Halloween được tổ chức trên toàn quốc một cách có trật tự”, Tổng thống Yoon Seok Yeol cho biết trong chỉ thị khẩn cấp.

Tổng thống Yoon kêu gọi các quan chức đảm bảo điều trị nhanh chóng cho những người bị thương và xem xét lại sự an toàn của các địa điểm tổ chức lễ hội.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông địa phương rằng vụ việc này xảy ra sau khi một số lượng lớn người đổ xô đến một quán bar ở Itaewon. Họ được cho đã nghe tin về việc một ngôi sao nổi tiếng đến địa điểm này, theo AP.

Hiện trường vụ giẫm đạp ngày 29/10, liên quan một buổi tiệc Halloween tại phố Itaewon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Chỉ thị khẩn cấp được đưa ra trong đêm 29/10 sau khi Ít nhất ba người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương - bao gồm hàng chục người bị ngừng tim - trong vụ giẫm đạp tại lễ hội ở phố Itaewon thuộc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra gần khách sạn Hamilton ở khu phố đêm Itaewon.

Người đứng đầu cơ quan phòng cháy chữa cháy và thảm họa Seoul đang chỉ đạo tại hiện trường. Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng và An ninh Hàn Quốc cũng đang di chuyển đến hiện trường.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo yêu cầu các cơ quan liên quan "nỗ lực tối đa" để cứu chữa các nạn nhân.

Ông gấp rút chỉ đạo các bộ liên quan “cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong”. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu Bộ An toàn Công cộng và An ninh, cơ quan phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đánh giá thiệt hại do thảm kịch gây ra.

Đội cứu hộ và lính cứu hỏa tại hiện trường vụ giẫm đạp ở một sự kiện Haloween. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon, người đang có chuyến thăm châu Âu, đã quyết định trở về nhà sau vụ tai nạn, các quan chức thành phố cho biết.

Tổng cộng 142 phương tiện chữa cháy đã được huy động đến khu vực này.

Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy nhiều nạn nhân được hô hấp nhân tạo ngay trên đường. Các nạn nhân được chẩn đoán ngưng tim.

Cơ quan cứu hỏa cho biết đã nhận được 81 báo cáo về tình trạng khó thở.