Tổng thống Hàn Quốc mở tiệc chào mừng tuyển bóng đá sau World Cup

Ngày 7/12, văn phòng tổng thống Hàn Quốc thông báo ông Yoon Suk-yeol sẽ ăn tối cùng đội tuyển bóng đá quốc gia vào 8/12, mừng thành tích của đội tại World Cup 2022, theo Korea JoongAng Daily.

Văn phòng cho biết ông Yoon mời đội bóng tới dự tiệc để "trao những lời động viên, khích lệ". Thầy trò HLV Paulo Bento sẽ về tới Hàn Quốc vào chiều tối 7/12 và nhận sự tiếp đón nồng nhiệt ngay từ khi đặt chân xuống Sân bay quốc tế Incheon.

Theo Lee Jae-myoung, phó phát ngôn viên của tổng thống, bữa tiệc sẽ là cơ hội để tổng thống thay mặt người dân Hàn Quốc gửi tới đội tuyển quốc gia và ban huấn luyện "lòng biết ơn vì đã không bỏ cuộc, kiên cường chiến đấu trước những đội bóng hàng đầu thế giới, cũng như ghi nhớ lòng nhiệt thành đã mang mọi người xích lại gần nhau".

"Người dân sẽ không bao giờ quên món quà tháng 12 từ Qatar. Hành trình của tuyển bóng đá quốc gia ở World Cup đã dừng lại, nhưng niềm hy vọng vẫn sẽ tiếp tục", bà Kim Eun-hye, thư ký cấp cao của tổng thống về các vấn đề báo chí, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 6/12.

Ngày 2/12, sau khi tuyển Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã có cuộc nói chuyện điện thoại với HLV Paulo Bento và đội trưởng Son Heung-min. Trận đấu cũng đánh dấu thành tích tuyển Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội sau 12 năm.

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 6/12, ông Yoon đã thể hiện sự ủng hộ dành cho tuyển bóng đá quốc gia sau trận thua 1-4 trước Brazil, qua đó dừng chân tại World Cup 2022.

"26 cầu thủ cùng huấn luyện viên Bento, ban huấn luyện đã làm việc rất chăm chỉ. Các bạn đã cho thấy tại World Cup này, trái tim của mọi người đã hòa làm một và đập cháy bỏng. Bây giờ, không có rào cản nào mà bóng đá Hàn Quốc không thể vượt qua".

Cũng nhờ thành tích vừa đạt được, đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc sẽ nhận mức thưởng 160 triệu won/mỗi cầu thủ, theo Chosun.

