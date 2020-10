Tổng thống Donald Trump vẫn kiếm được 1,7 triệu USD từ các vai diễn

The Fresh Prince Of Bel-Air (1990 - 1996): Năm 1994, ông Trump đóng cameo trong tập For Sale by Owner (mùa 4) của chương trình truyền hình The Fresh Prince of Bel-Air. Tham gia cùng tổng thống còn có người vợ hai, Marla Maples. Trong phim, Donald Trump hóa thân tỷ phủ Donald Trump, khách đến thăm nhà Bank và bị hiểu nhầm là tới mua nhà. Lý do nhà sản xuất thuyết phục ông Trump vào vai vì ông được biết đến như một doanh nhân quyết liệt.