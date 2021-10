Tổng thống Brazil 'chán ngấy' với câu hỏi về số người chết vì Covid-19

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 11/10 cho biết ông “chán ngấy” với những câu hỏi về việc nước này vượt mốc 600.000 ca tử vong do Covid-19 vài ngày trước.

“Có nước nào mà người ta không chết không? Nói xem! Nghe này, tôi tới đây không phải để bị làm cho chán ngấy như vậy”, Tổng thống Bolsonaro trả lời hôm 11/10 khi ông được một nhà báo hỏi tại bãi biển ở Guaruja, thuộc bang Sao Paulo, về số người chết vì Covid-19 của đất nước, theo Reuters.

Ông Bolsonaro từ lâu đã tìm cách giảm thiểu tác động của virus bằng cách giới thiệu các phương pháp chữa trị chưa được chứng minh, nhưng chống lại các biện pháp hạn chế và phong tỏa. Theo Reuters, Tổng thống Bolsonaro cũng là người nghi ngờ vaccine ngừa Covid-19. Ông không tuân thủ quy định phải tiêm chủng nếu muốn tham dự cuộc họp Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc hôm 21/9. Ông thậm chí từng khoe khoang về việc chưa chủng ngừa Covid-19.

Brazil hiện số có ca tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Bộ Y tế Brazil ngày 8/10 công bố số người chết vì Covid-19 ở nước này chạm ngưỡng 600.000 giữa lúc giới chức trách tìm cách đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: ANSA.

Số người chết trung bình hàng ngày vì Covid-19 ở Brazil vào khoảng 500 trong một tháng qua, giảm mạnh so với hơn 3.000 trường hợp tử vong mỗi ngày hồi tháng 4, theo AP.

Tính đến sáng 12/10, Brazil đã ghi nhận tổng cộng 21.582.738 ca mắc Covid-19, trong đó có 601.226 người không qua khỏi, theo Worldometers.

Khoảng 47% dân số Brazil đã được tiêm chủng đầy đủ tính đến ngày 10/10. Nước này cũng đang tiến hành tiêm tăng cường cho người lớn tuổi.

Theo Our World in Data, trang web nghiên cứu trực tuyến, tỷ lệ người Brazil được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19 là 72,6% tính đến này 10/10, đang cao hơn so với Mỹ hoặc Đức.

Những con số tích cực này đã thúc đẩy các thống đốc, thị trưởng địa phương cho phép người hâm mộ tới các trận đấu bóng đá, đồng thời cho phép quán bar và nhà hàng mở cửa đến tận nửa đêm.

Một số quan chức thậm chí còn đang nghĩ tới kế hoạch kết thúc quy định đeo khẩu trang - vốn cũng không được nhiều người chấp hành nghiêm túc. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Rio lớn nhất Brazil thậm chí còn công bố kế hoạch tổ chức bữa tiệc Đêm Giao thừa lớn của thành phố trên bãi biển Copacabana.