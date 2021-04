Tổng thống Biden tiếp tục bỏ một chương trình của ông Trump

Nghị sĩ Mỹ cam kết bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Việt

Hạ nghị sĩ Joaquin Castro hôm 12/4 cam kết nỗ lực để bảo đảm an ninh, an toàn và quyền tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt tại Mỹ.