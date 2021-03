Tổng thống Biden lên tiếng về sự cố trên kênh đào Suez

Tổng thống Biden cho biết Mỹ có thể hỗ trợ các thiết bị và năng lực mà các nước khác không có cho Ai Cập để giúp mở lại kênh giao thương huyết mạch Suez.

“Chúng tôi có thiết bị và năng lực mà hầu hết quốc gia không có. Chúng tôi đang xem xét xem mình có thể giúp được gì”, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị giúp đỡ di chuyển tàu Ever Given đang bị mắc kẹt nhằm khai thông kênh Suez của Ai Cập, khi ông phát biểu tại Delaware hôm 26/3.

Tuyên bố của Tổng thống Biden được đưa ra sau khi một quan chức Mỹ cho biết hải quân nước này sẵn sàng giúp đỡ và sẽ cử một nhóm chuyên gia đến để giúp khơi thông kênh đào. Tuy nhiên, họ vẫn đang chờ chính quyền địa phương phê duyệt.

Nhiều tàu kéo và máy xúc đã được huy động đến giải phóng con tàu Ever Green đang chắn ngang kênh đào Suez. Ảnh: AFP.

Nỗ lực mới nhất của địa phương nhằm di chuyển con tàu vào cuối ngày 26/3 cũng đã thất bại. Các công ty vận tải biển đã bắt đầu vận chuyển hàng hóa theo hướng khác để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn ở kênh Suez.

Công ty Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha, chủ sở hữu con tàu, cho biết họ mong đợi Ever Given sẽ được giải phóng vào chiều 27/3 (theo giờ London) nhưng không thể đảm bảo có thể hoàn thành vào thời gian đó.

Một đội cứu hộ Hà Lan xác nhận sẽ có thêm hai tàu kéo nữa đến vào ngày 28/3 để hỗ trợ giải phóng tàu Ever Given, nhà quản lý kỹ thuật của Ever Given, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), thông tin.

Trước đó, cơ quan quản lý kênh đào Suez, Suez Canal Authority (SCA) cho biết họ vẫn đang cố di chuyển tàu Ever Given bằng tàu kéo sau khi đã nạo vét 20.000 m3 cát.

Cơ quan này thông tin thêm: “Các hoạt động kéo tàu cần có sự hỗ trợ của hướng gió và thủy triều. Điều này khiến việc giải phóng tàu trở nên phức tạp”.

SCA cho biết họ hoan nghênh đề nghị giúp đỡ của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng họ có thể cử một tàu đến kênh đào, trong bối cảnh Ankara đang thúc đẩy hàn gắn quan hệ với Ai Cập.

Giá vận chuyển của các tàu chở dầu đã tăng gần gấp đôi kể từ khi sự cố kẹt tàu xảy ra.