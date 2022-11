Tổng thống Biden lên tiếng sau vụ xả súng tại hộp đêm đồng tính

Tổng thống Joe Biden nói động cơ của vụ xả súng tại hộp đêm Club Q ở Colorado, hôm 20/11, vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nước Mỹ đã chứng kiện tình trạng bạo lực đối với cộng đồng LGBTQ trong những năm gần đây, đặc biệt là với phụ nữ chuyển giới da màu, theo AFP.

"Những địa điểm vốn được xem là không gian an toàn để thư giãn không thể biến thành nơi khủng bố và bạo lực. Tuy nhiên, điều đó xảy ra quá thường xuyên. Chúng ta phải ngăn chặn sự bất bình đẳng - một nguyên nhân dẫn đến nạn bạo lực với cộng đồng LGBTQI+", ông Biden khẳng định qua một tuyên bố từ Nhà Trắng.

Ông Biden cũng nhắc đến vụ xả súng tại hộp đêm Pulse LGBTQ khiến 49 người thiệt mạng ở Orlando, vào năm 2016, theo Hill.

“Chúng ta tiếp tục chứng kiến nạn bạo lực và giết người đối với phụ nữ chuyển giới - đặc biệt là phụ nữ chuyển giới da màu”, tổng thống nói.

“Một cộng đồng khác ở Mỹ suy sụp vì bạo lực súng đạn. Nhiều gia đình chỉ còn lại những chiếc ghế trống và lỗ hổng không thể lấp đầy trong cuộc sống. Chúng ta phải giải quyết ‘đại dịch’ bạo lực súng đạn dưới mọi hình thức”, ông Biden nhấn mạnh.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ tấn công vào hộp đêm Club Q, Reuters dẫn lời bà Pamela Castro - trung úy cảnh sát Colorado Springs - trong buổi họp báo ngày 20/11.

Bà Castro cho biết cảnh sát nhận được cuộc gọi đầu tiên về vụ xả súng ngay trước nửa đêm. Tính đến nay, ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ việc.

