Tổng thống Biden gấp rút sa thải quan chức thân ông Trump

Ông Biden đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy chính quyền mới, cùng lúc với việc thay thế các nhân viên chính phủ từ thời ông Trump.

Theo New York Times, chỉ trong tuần đầu nhậm chức, ông Biden đã bổ nhiệm khoảng 1.000 quan chức cao cấp, tương ứng với gần 1/4 nhân sự của chính phủ liên bang.

Cùng lúc đó, một quá trình ít được nhắc đến hơn cũng diễn ra: các quan chức của chính quyền Trump được yêu cầu dọn sạch văn phòng của họ và rời đi ngay lập tức, bất kể hậu quả pháp lý có thể xảy ra.

Sự chuẩn bị kỹ càng

Một trong những điểm đáng chú nhất trong quá trình bổ nhiệm nhân sự mới của chính quyền Biden là sự chuẩn bị rất kĩ càng của ông và các cộng sự.

Thông thường, người chiến thắng của cuộc đua tổng thống thường được xác định chỉ trong vòng vài ngày tính từ lúc các hòm phiếu được đóng lại, và quá trình chuyển giao quyền lực sẽ bắt đầu ngay sau đó. Tuy nhiên, quá trình bầu cử và chuyển giao quyền lực lần này đã không thể suôn sẻ như vậy, khi ông Trump luôn từ chối chấp nhận thất bại và nhiều lần cản trở việc chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới.

Ông Biden tham dự buổi tuyên thệ trực tiếp của các nhân viên chính phủ ngay sau khi nhậm chức. Ảnh: New York Times.

Tất cả điều đó khiến cho chính quyền của ông Biden có rất ít thời gian để tiếp nhận quyền lực. Song, nhờ sự chuẩn bị kĩ càng, chính quyền Biden giờ đây đã khá hoàn thiện và có thể hoạt động ổn định.

Từ trước khi nhậm chức, đội của ông Biden đã lựa chọn xong các ứng viên cho vị trí bộ trưởng cũng như các cấp dưới trực tiếp của họ. Một kế hoạch chi tiết, trong đó không chỉ bao gồm định hướng hoạt động của các cơ quan mà còn bao gồm nhiệm vụ của từng cá nhân, cũng đã được chuẩn bị.

Lĩnh vực thể hiện rõ nhất sự chuẩn bị kĩ càng của chính quyền Biden có lẽ là ngoại giao. Tại Hội đồng An ninh Quốc gia, nơi chính sách đối ngoại của Mỹ được hoạch định, nhiều vị trí quan trọng vốn tốn nhiều tháng để hoàn thiện đã được lấp đầy. Vị trí giám đốc khu vực, bao gồm châu Á và Trung Quốc, đã được giao cho những người giàu kinh nghiệm. Các vị trí của bộ phận an ninh nội địa và cơ quan giám sát hoạt động phòng thủ mạng cũng đã được hoàn tất, theo New York Times.

Điều này tương phản rõ ràng với chính phủ tiền nhiệm. Ngoại trưởng đầu tiên của chính quyền Trump, ông Rex Tillerson, cho biết ông đã phải dành nhiều tháng đầu cho việc thiết lập hệ thống cấp bậc và cắt giảm nhân sự đi 30%, trong khi thời gian này nên được sử dụng cho việc phát triển các chính sách đối với Nga hoặc Trung Quốc.

Một chính quyền "không Trump"

Cùng lúc với việc nhanh chóng bổ nhiệm nhân sự mới, ông Biden cũng gấp rút đình chỉ các nhân viên của chính quyền Trump và thay thế họ bằng những người có quan điểm trái ngược.

Ngay trước thềm lễ nhậm chức của ông Biden, ông Micheal Ellis, một người trung thành với ông Trump, đã được bổ nhiệm làm giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia vào ngày 16/1. Đây được xem là vị trí phi chính trị, qua đó khiến ông này khó bị sa thải.

Tuy nhiên, ngay sau khi ông Biden nhậm chức, ông Ellis đã ngay lập tức bị cho nghỉ hành chính trong khi tổng thanh tra cơ quan này xem xét quá trình ông được lựa chọn. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Ellis có thể tiếp tục giữ ghế của mình hay không.

Ông Lloyd Austin tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng trước Phó tổng thống Kamala Harris. Ảnh: New York Times.

Một cá nhân thân ông Trump khác cũng chịu số phận tương tự. Bà Charlotte Bertrand, một quan chức trong chính quyền Trump và là gương mặt sáng giá cho vị trí giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường, đã không thể nhậm chức khi ông Biden chỉ định một nhân vật khác nắm quyền giám đốc cho đến khi ứng viên của ông được thông qua.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng bổ nhiệm những người có quan điểm trái ngược với ông Trump vào các cơ quan chính phủ quan trọng và tăng cường nhân sự vào các cơ quan vốn bị chính quyền Trump bỏ qua.

Tại Bộ Tư pháp, trước khi Thẩm phán Merrick Garland được xác nhận là tổng chưởng lý, hàng loạt các quan chức hàng đầu của cơ quan này đã được ông Biden bổ nhiệm. Họ đều là những người có kinh nghiệm làm việc tại đây và mong muốn đảo ngược các chính sách của ông Trump về quyền công dân, người nhập cư và cảnh sát.

Ông Biden đã đề cử Jenn Jones, cựu Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị dưới chính quyền Obama, quay lại vị trí này nhằm thay thế cho ông Ben Carson. Sự thay đổi này được đánh giá khá tích cực khi dưới thời ông Trump, cơ quan này không được đánh giá cao khi được điều hành bởi một nhóm mang nặng tính ý thức hệ.

Ở nhiều cơ quan khác, bộ máy của ông Biden đều nhanh chóng có mặt. Họ đều là những người từng phục vụ trong chính quyền, và nhiều người là nhân viên chính phủ dưới thời ông Obama.