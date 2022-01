Tổng thống Biden đóng gói cà rốt, táo để cứu trợ người thiếu đồ ăn

Hai vợ chồng tổng thống Mỹ bước vào nhà kho khi ca khúc "Wish I Didn’t Miss You" Angie Stone vang lên. Họ đeo găng tay và bắt đầu làm việc. Bà Jill Biden mặc một chiếc áo phông in hình đại bàng Philadelphia bên trong chiếc áo khoác. Ảnh: AP.