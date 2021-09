Tổng thống Biden chủ trì cuộc họp lãnh đạo Bộ Tứ ở Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo các nước nhóm Bộ Tứ tại Nhà Trắng vào ngày 24/9 (giờ địa phương).

Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo từ Australia, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19, cơ sở hạ tầng trong khu vực, biến đổi khí hậu và đảm bảo chuỗi cung ứng các chất bán dẫn, AFP đưa tin.

Dù chương trình nghị sự không xuất hiện nội dung cụ thể về Trung Quốc, một quan chức Mỹ cấp cao nói lãnh đạo nhóm Bộ Tứ sẽ nhấn mạnh họ ủng hộ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở.

Một cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo nhóm Bộ Tứ. Ảnh: AFP.

Đây được coi là nỗ lực của nhóm Bộ Tứ, nhằm kiềm chế một Trung Quốc ngày càng hung hăng trong khu vực. Riêng với Washington, cuộc họp thượng đỉnh này như để tái khẳng định cam kết với các nỗ lực ngoại giao.

“Chính quyền Biden hiểu rằng phần lớn thách thức trong thế kỷ 21 sẽ diễn ra ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, một quan chức Mỹ nói. “Chúng tôi đã tăng gấp đôi nỗ lực về vấn đề này”.

Hiện Mỹ dẫn đầu 3 cơ chế hợp tác trong khu vực, nhằm kiểm soát sự bành trướng của Trung Quốc. Hai cơ chế còn lại là liên minh chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes bao gồm Australia, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ; và thỏa thuận hợp tác an ninh ba bên AUKUS giữa Australia, Mỹ và Anh mới được công bố hồi tuần trước.

Cuộc họp thượng đỉnh ngày 24/9 cũng là​​ một trong những hội nghị thượng đỉnh quốc tế cuối cùng mà Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tham dự.