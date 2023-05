Tổng hòa yếu tố xanh trong các công trình của Văn Phú - Invest

Lấy con người làm trung tâm kết hợp với sự thấu hiểu tự nhiên, Văn Phú - Invest tạo nên những công trình xanh bền vững, là di sản cho thế hệ tương

Biến đổi khí hậu trong những năm gần đây ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ tới Việt Nam và các nước trong khu vực. Vì vậy, mỗi công trình xanh đạt chuẩn quốc tế ra mắt trên thị trường là một hình mẫu đáng giá cho các đơn vị tham khảo nhằm tạo dựng một thế hệ xanh cho tương lai.

Xanh từ hình thái kiến trúc

Văn Phú - Invest là đơn vị có 20 năm kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, đồng thời sở hữu đội ngũ kiến trúc sư tài năng nên đã phát huy được thế mạnh trong quy hoạch, kiến trúc. Doanh nghiệp này có nhiều ưu thế trong nghiên cứu, phân tích địa hình, khí hậu, nguồn nước, đưa ra những thiết kế công trình bền vững ngay từ bước quy hoạch tổng quan.

Tính bền vững trong quy hoạch của Văn Phú - Invest được giới chuyên môn đánh giá cao từ vị trí lựa chọn dự án. Đó đều là những khu đất địa thế đẹp, có tính kết nối cao và linh hoạt về hạ tầng, kinh tế, văn hoá địa phương. Đây cũng là những địa điểm bằng phẳng, ổn định về thời tiết, địa chất, ít biến động, thiên tai…

Sau khi lựa chọn vị trí, Văn Phú - Invest tiến hành quy hoạch bài bản nhằm tạo ra không gian sống tốt nhất cho cộng đồng dân cư. Với việc nghiên cứu kỹ lưỡng tự nhiên, cảnh quan xung quanh, Văn Phú - Invest sẽ đưa ra hình thái dự án phù hợp.

Dự án The Terra - An Hưng có hình thái trải dài.

Cụ thể, dự án The Terra - An Hưng (Hà Đông, Hà Nội) có hình thái công trình trải dài, đảm bảo mặt dài nhất không quay về hướng Đông và Tây, nhờ đó hạn chế nắng chiếu trực diện, dễ dàng đón nhận gió nam mát mẻ. 3 toà cao tầng được đặt ở trung tâm dự án và cách đường lớn một khoảng lùi an toàn.

Dưới sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, doanh nghiệp đã ứng dụng hiệu quả thiết kế thụ động vào các công trình. Cụ thể, thiết kế thụ động được sử dụng cho thiết kế tháp đôi The Terra - Bắc Giang và khách sạn trung tâm Vlasta - Sầm Sơn. Phương pháp này đã giúp các kiến trúc sư tính toán chính xác tác động của tự nhiên vào sâu bên trong công trình, giúp có được tiện nghi nhiệt, ánh sáng và gió thụ động mà chưa cần sử dụng đến hệ thống cơ điện.

Tháp đôi The Terra - Bắc Giang áp dụng thiết kế thụ động.

Xanh từ “lõi” công trình

Áp dụng bộ quy chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE, Văn Phú - Invest cần giảm mức tiêu thụ năng lượng của công trình xuống ít nhất 20% so với các dự án bình thường. Để làm được điều này, quy hoạch, thiết kế khoa học, thông minh là chưa đủ. Dự án cần sử dụng vật liệu xanh, ứng dụng các thiết bị hỗ trợ hoặc thiết bị nội thất có khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa.

“Để giảm thiểu tiêu hao năng lượng, lớp vỏ công trình là một trong những yếu tố cần đặc biệt quan tâm. Các dự án của Văn Phú - Invest đã thay thế gạch truyền thống bằng vật liệu gạch bê tông không nung, kết hợp sơn giảm bức xạ nhiệt”, đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

Oakwood Residence Hanoi sử dụng hệ thống làm nóng nước bằng máy bơm nhiệt heat pump.

Nhiều sáng kiến tiết kiệm điện được Văn Phú - Invest ứng dụng vào công trình như căn hộ dịch vụ khách sạn Oakwook Residence Hanoi đã lắp đặt hệ thống máy bơm nhiệt (heat pump). Tại các căn hộ, Văn Phú - Invest lắp đặt thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước, có lưu lượng dòng chảy thấp nhưng áp lực nước mạnh nên vẫn đảm bảo khả năng làm sạch, không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Tại dự án The Terra - An Hưng, Văn Phú - Invest áp dụng thiết kế một lỗ thoát nước duy nhất cho mặt sàn nhà vệ sinh. Thiết kế này không chỉ giúp tiết kiệm nguyên vật liệu, chống phát thải ra môi trường mà còn giúp ngăn mùi khó chịu đi ra từ đường ống nước thải. Hay tại cửa vào hầm các toà nhà, Văn Phú - Invest lắp đặt hệ thống cửa chống ngập, giúp hạn chế nguy cơ nước mưa tràn vào tầng hầm để xe, đồng thời giảm chi phí điện cho hoạt động bơm hút nước.

Không ngừng nghiên cứu và ứng dụng, các công trình của Văn Phú - Invest liên tiếp giành các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế về thiết kế kiến trúc. Trong 2 năm, Văn Phú - Invest đã đóng góp 254.000 m2 diện tích nhà ở cao tầng đạt chứng chỉ xanh EDGE cho thị trường, đóng góp đáng kể vào tổng diện tích sàn nhà ở xanh trong cả nước, khẳng định vị trí tiên phong trong phát triển đô thị bền vững.