Tổng giám đốc WHO lên tiếng xin lỗi

Người đứng đầu WHO hôm 28/9 lên tiếng xin lỗi sau khi nhóm điều tra đưa ra cáo buộc nhân viên của tổ chức lạm dụng tình dục phụ nữ ở CHDC Congo trong đợt dịch Ebola 2018-2020.

“Điều đầu tiên tôi muốn nói với các nạn nhân và người sống sót rằng tôi xin lỗi”, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nói trong một cuộc họp báo, AFP đưa tin ngày 28/9. “Đây là một ngày đen tối với WHO”.

“Ưu tiên hàng đầu của tôi là các thủ phạm sẽ không được dung thứ mà phải chịu trách nhiệm”, ông Tedros - 56 tuổi, người sẽ tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai với vị trí người đứng đầu cơ quan quyền lực của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva - nói thêm.

Ngoài ra, ông cho biết có hai nhân viên cấp cao đang bị cho đình chỉ hành chính. Ông nhấn mạnh WHO đang thực hiện các bước để đảm bảo những người có liên đới tạm thời bị loại khỏi mọi vai trò lãnh đạo.

Thông báo trên được ông Tedros đưa ra sau báo cáo về cáo buộc lạm dụng tình dục của các nhân viên địa phương và quốc tế của WHO làm việc tại CHDC Congo trong đợt bùng phát dịch Ebola từ năm 2018 đến năm 2020.

Các nhân viên y tế tới miền Đông CHDC Congo để trợ giúp đối phó với dịch Ebola trong đợt bùng phát tháng 8/2018. Ảnh: AFP.

Cuộc điều tra độc lập cho thấy 51 phụ nữ đã cáo buộc các nhân viên cứu trợ trong đợt dịch - chủ yếu từ WHO, ngoài ra cũng đến từ nhiều cơ quan khác của Liên Hợp Quốc và tổ chức phi chính phủ hàng đầu - về hành vi bóc lột tình dục, bao gồm cả gạ tình, ép buộc quan hệ tình dục để đổi lấy công việc hoặc chấm dứt hợp đồng khi họ từ chối.

Nhóm điều tra đã xác định được 83 nghi phạm, trong đó có 21 người do WHO tuyển dụng.

WHO đã chấm dứt hợp đồng với 4 người và cấm họ trong tương lai làm việc tại cơ quan này, đồng thời “sẽ thông báo cho hệ thống Liên Hợp Quốc” về vấn đề này, ông Tedros nói thêm. Cơ quan này cũng sẽ chuyển các cáo buộc hiếp dâm lên chính quyền Congo và những bang có liên quan.

Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin vào tháng 5 rằng ban lãnh đạo WHO biết về các trường hợp bị cáo buộc ở CHDC Congo và không hành động, 53 quốc gia đã cùng yêu cầu WHO thể hiện "sự lãnh đạo mạnh mẽ và gương mẫu" trong việc ngăn chặn lạm dụng tình dục.

"Tổ chức tập trung chủ yếu vào việc tiêu diệt dịch bệnh Ebola, nên đã hoàn toàn không chuẩn bị để đối phó với các rủi ro và sự cố của việc bóc lột và lạm dụng tình dục", báo cáo hôm 28/9 viết.

Báo cáo cũng cho biết thêm ban lãnh đạo WHO biết về sự việc này sớm hơn 6 tuần so với tuyên bố ban đầu. Tuy nhiên, WHO khẳng định họ có thông tin "về sự cố vào đầu tháng 5/2019 chứ không phải giữa tháng 6/2019".