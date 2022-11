Tổng giám đốc Vietnamobile chia sẻ lý do mang đến sản phẩm SIM King

Đại diện Vietnamobile chia sẻ hiếm có đơn vị viễn thông nào sở hữu sản phẩm tặng khách hàng đến 20 GB dung lượng data/ngày như bộ đôi SIM King của doanh nghiệp này.

Vừa trình làng vào đầu tháng 10, sản phẩm mới này đã nhận nhiều phản hồi tích cực. Người dùng thoải mái giải trí, nghe - gọi với trải nghiệm mượt mà trên smartphone mà không lo hết lưu lượng.

Cách đây vài năm, Vietnamobile cũng ra mắt không ít sản phẩm mang tính sáng tạo cao, chiếm cảm tình người dùng với nhiều lợi ích về mạng dữ liệu, cước gọi như Thánh SIM, Siêu thánh up, Thánh hi. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, ông Raymond Ho - Tổng giám đốc Vietnamobile - có buổi trò chuyện về chiến lược phát triển sản phẩm cũng như lý do thương hiệu giữ vững phong độ đến hiện tại.

- Vietnamobile đã phát triển trên thị trường viễn thông hơn một thập kỷ, các sản phẩm của thương hiệu mang tính sáng tạo, đột phá qua từng thời kỳ. Vậy SIM King và King+ mới ra mắt có điểm gì vượt trội so với các sản phẩm trước đó?

- Chúng tôi luôn tiếp nhận và lắng nghe mọi phản hồi của khách hàng. Do đó, mỗi sản phẩm Vietnamobile ra mắt luôn hướng đến sự hoàn thiện, giúp khách hàng có trải nghiệm số hoàn hảo. Đồng thời, từ khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi nhận thấy xu hướng sử dụng dữ liệu của mọi người đã thay đổi. Họ có nhu cầu dùng nhiều hơn để phục vụ học tập, làm việc, giải trí, đầu tư. Vì vậy, những sản phẩm mới nhất của chúng tôi là SIM King và King+ ra mắt để tiếp tục đáp ứng tối đa nhu cầu đó.

Đây là lần đầu một sản phẩm SIM mang đến dung lượng 20 GB/ngày, tương đương 600 GB/tháng, đi kèm nhiều quyền lợi như tặng 200 phút gọi ngoại mạng, không giới hạn gọi nội mạng, giá thành chỉ từ 60.000 đồng/tháng, phù hợp đa dạng đối tượng, kể cả học sinh - sinh viên.

- Tại sao Vietnamobile tiếp tục chọn dữ liệu di động là mũi nhọn trong hệ sinh thái sản phẩm của mình?

- Được ưu ái gọi là “nhà mạng dữ liệu di động quốc dân” từ những năm đầu ra mắt, chúng tôi muốn tiếp tục duy trì vị thế này trên thị trường viễn thông, mang đến khách hàng trải nghiệm cuộc sống số liền mạch và tiện lợi nhất. Bất kể thời điểm nào, khi khách hàng có nhu cầu sử dụng mạng dữ liệu để kết nối thế giới, Vietnamobile sẽ là thương hiệu đầu tiên xuất hiện trong tâm trí người dùng.

Ông Raymond Ho - Tổng giám đốc Vietnamobile - chia sẻ về chiến lược phát triển sản phẩm và thương hiệu.

- Ông kỳ vọng sản phẩm mới này sẽ tạo dấu ấn thế nào trên thị trường viễn thông Việt Nam?

- Với tầm nhìn, chiến lược phát triển rõ ràng cùng tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng, chúng tôi tự tin hai sản phẩm SIM King và King+ sẽ phục vụ tốt cộng đồng khách hàng đang không ngừng tăng, đáp ứng nhu cầu cao nhất với chi phí hợp lý, theo phương châm “di động cho mọi người”. Hơn hết, đây là lần đầu tiên trên thị trường, một sản phẩm SIM có thể tặng người dùng đến 20 GB dung lượng data/ngày. Có thể nói, đây là con số chưa từng có, giúp chúng tôi chiếm ưu thế trong việc phổ cập Internet với chi phí thấp.

- Ông có thể chia sẻ thêm về chiến lược của Vietnamobile trong tương lai. Thương hiệu tiếp tục chú trọng điều gì?

- Trong tương lai, Vietnamobile sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới, ngày càng nâng cấp về mặt chất lượng dịch vụ, đồng thời mang đến ưu đãi tốt nhất trong tầm giá, phù hợp nhu cầu của đa dạng tệp khách hàng từng thời điểm. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện cơ sở mạng dữ liệu rộng khắp cả nước để tạo ra trải nghiệm cuộc sống số tốt hơn, tiếp tục duy trì vị thế "mạng dữ liệu quốc dân" mà khách hàng đã luôn tin tưởng.

SIM King và King+ ra mắt từ tháng 10 với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

- Thời gian tới, ông muốn định vị hình ảnh Vietnamobile trong tâm trí người dùng Việt như thế nào?

- Vietnamobile tiếp tục là thương hiệu "mạng dữ liệu quốc dân" tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến khách hàng trải nghiệm số hoàn hảo cùng nhiều quyền lợi đi kèm. Hy vọng bất kể ai, bất kể khi nào muốn khám phá thế giới thì Vietnamobile sẽ là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu.