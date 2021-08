Tổng giám đốc SHB từ nhiệm

Sau khi được phê duyệt từ nhiệm chức danh tổng giám đốc SHB, ông Nguyễn Văn Lê vẫn là thành viên Hội đồng Quản trị tại ngân hàng.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa có thông báo về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Tổng giám đốc Nguyên Văn Lê với lý do sức khỏe.

Theo đó, ông Lê sẽ thôi chức tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 4/8 theo đề xuất trước đó. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT tại SHB.

Trong thời gian chưa bổ nhiệm tổng giám đốc mới, HĐQT ngân hàng giao ông Võ Đức Tiến, Phó chủ tịch HĐQT, phụ trách điều hành ban tổng giám đốc từ ngày 4/8 đến khi có quyết định khác thay thế.

Ông Nguyễn Văn Lê sinh năm 1973, có bằng tiến sỹ kinh tế tại Học viện Ngân hàng. Ông đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi gia nhập SHB năm 1999, ông từng là phó tổng giám đốc Ngân hàng Nông thôn Thạnh Thắng (sau này sáp nhập vào Sacombank).

Sau khi gia nhập SHB, ông được bổ nhiệm là tổng giám đốc ngân hàng từ năm 1999 khi mới 26 tuổi. Như vậy, ông Nguyễn Văn Lê sẽ rời ghế tổng giám đốc SHB sau gần 23 năm gắn bó.

Ông Nguyễn Văn Lê (trái) và ông Võ Đức Tiến (phải). Ảnh: SHB.

Trong giai đoạn giữ vị trí cao nhất trong ban tổng giám đốc SHB, ông Lê đóng vai trò quan trọng trong những thương vụ nhận sáp nhập các tổ chức tín dụng khác của SHB, bao gồm sáp nhập Habubank và Công ty tài chính CP Vinaconex - Viettel.

Tính đến cuối quý II, ông Lê vẫn sở hữu hơn 4,3 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 0,227% vốn ngân hàng.

Trong khi đó, người được SHB giao phụ trách ban tổng giám đốc mới là ông Võ Đức Tiến sinh năm 1962, có bằng thạc sỹ kinh tế và cao cấp lý luận chính trị. Ông Tiến đã có 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng phụ trách các vị trí quản lý tại Agribank, Ngân hàng Chính sách Xã hội…

Về SHB, tính đến cuối tháng 6, ngân hàng có tổng tài sản đạt hơn 458.000 tỷ đồng , trong đó vốn điều lệ đạt hơn 19.260 tỷ và vốn tự có là 40.425 tỷ đồng . Các chỉ tiêu tài chính quan nhất như dự nợ tín dụng đạt 332.000 tỷ đồng , tăng 8,5% so với đầu năm và huy động vốn đạt 423.000 tỷ, tăng 12%.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 6T ĐẦU HÀNG NĂM CỦA SHB Nguồn: BCTC NH Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LNTT tỷ đồng 505 479 509 802 1021 1637 1660 3095

Trong 6 tháng đầu năm, nhà băng này ghi nhận 3.095 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm.

Lãnh đạo ngân hàng này cho biết lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong bối cảnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng được tăng cường là tín hiệu tốt với hiệu quả hoạt động của SHB.

Với tiến độ xử lý nợ xấu như hiện nay, SHB cho rằng ngân hàng có thể xử lý xong nợ tại Vinashin và mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC ngay trong năm nay, nhanh hơn một năm so với kế hoạch đề ra ban đầu.

Cũng nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt nửa đầu năm, SHB hiện cũng là một trong những cổ phiếu ngân hàng có đà tăng giá mạnh nhất trên thị trường chứng khoán.

Dù đã giảm gần 15% so với đỉnh đầu tháng 6, thị giá SHB hiện vẫn được giao dịch ở mức 27.400 đồng/cổ phiếu (cuối ngày 30/7), cao hơn 75% so với đầu năm. Thậm chí, nếu so với một năm trước, thị giá cổ phiếu này hiện vẫn cao hơn 155%.