Tổng giám đốc Phát Đạt thu 250 tỷ đồng từ bán cổ phiếu PDR

Ông Bùi Quang Anh Vũ vừa bán xong gần 18,8 triệu cổ phiếu PDR nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Cuối năm ngoái, vị này từng mua vào hơn 18 triệu cổ phiếu PDR để "cứu" thanh khoản.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa có báo cáo về việc hoàn tất bán gần 18,8 triệu cổ phiếu PDR như đã đăng ký trước đó.

Cụ thể, toàn bộ số cổ phiếu này được giao dịch trong 4 phiên, từ ngày 22/5 đến 25/5, thông qua phương pháp khớp lệnh. Theo ông Vũ, mục đích thực hiện giao dịch là tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Trong thời gian ông Vũ thực hiện giao dịch, giá cổ phiếu PDR dao động trong khoảng 13.300 - 13.650 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá bình quân của cổ phiếu PDR giao dịch trong khoảng thời gian này, ông Vũ đã thu về hơn 250 tỷ đồng nhờ thương vụ thoái vốn kể trên.

Sau giao dịch, vị lãnh đạo này đã giảm lượng cổ phiếu nắm trong tay xuống còn 2,4 triệu đơn vị, tương đương 0,37% vốn. Trước đó, ông Vũ nắm 21,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,16%.

Động thái thoái vốn của ông Vũ diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu PDR tiếp tục giảm trước khi tăng trở lại vào giai đoạn ngày 19-24/5. Đến ngày 25/5, cổ phiếu PDR quay đầu giảm trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 26/5, cổ phiếu PDR tiếp đà giảm còn 13.400 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến thị giá PDR trong một năm qua. Ảnh: TradingView.

Trước đó, vào cuối năm 2022, thời điểm mã PDR giảm sàn hàng chục phiên liên tiếp và mất thanh khoản, ông Vũ từng đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu. Dẫu vậy sau khi kết thúc thời gian đăng ký, ông chỉ mua vào thành công hơn 18 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2023, Phát Đạt chỉ thu về hơn 192 tỷ đồng , giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2022. Sau khi trừ giá vốn, chi phí và thuế, Phát Đạt lãi ròng hơn 22 tỷ đồng , giảm tới 92% so với mức lợi nhuận 279 tỷ đồng vào quý I năm ngoái nhưng khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ hơn 229 tỷ đồng ở quý trước đó.

Theo giải trình của doanh nghiệp, do tình hình khó khăn chung của thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản dẫn đến việc kinh doanh tại các dự án không thuận lợi. Đồng thời, Phát Đạt đã tiến hành tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Trong quý II này, doanh nghiệp dự kiến tổ chức lấy ý kiến cổ đông để thông qua hai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho cổ đông chiến lược, tổng số lượng dự kiến là hơn 200 cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, Phát Đạt sẽ huy động thêm hơn 2.000 tỷ đồng , qua đó nâng tổng vốn điều lệ lên 8.731 tỷ đồng .