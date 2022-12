Tổng giám đốc liên quan dự án gần 1.000 tỷ đồng bị bắt

Khi thực hiện các gói thầu thuộc dự án tại khu công nghiệp Nhân Cơ, công trình đã xảy ra 5 lần sụt trượt. Hậu quả gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Bộ Công an cho biết ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Văn Cửu (47 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đường Việt) về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, Nguyễn Thanh Hà (35 tuổi, nguyên Trưởng phòng Thiết kế thuộc Công ty Đường Việt) bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tố tụng như trên.

Còn ông Đặng Thái Sơn (38 tuổi, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil, cựu công chức thuộc Sở Xây dựng Đắk Nông) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Phạm Văn Cửu.

Dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt theo quyết định ngày 21/9/2015. Tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng , trong đó có 875 tỷ đồng ngân sách Trung ương, còn lại của địa phương.

Mục tiêu là tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng và lợi thế phát triển vùng Tây Nguyên.

Quá trình thực hiện dự án, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đường Việt có địa chỉ tại TP Đà Nẵng, là đơn vị tư vấn lập dự án, tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình. Trong đó, ông Cửu là chủ nhiệm đồ án thiết kế bản vẽ thi công, còn ông Sơn được phân công chủ trì thẩm định bản vẽ thi công, dự toán công trình.

Theo cơ quan chức năng, công trình thi công từ ngày 25/11/2015. Tuy nhiên, khi thực hiện gói thầu san nền và gia cố mái taluy thuộc dự án, công trình đã xảy ra 5 lần sụt trượt. Hậu quả gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 55,6 tỷ đồng .

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông mở rộng điều tra làm rõ, nhằm xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.