Tổng giám đốc bị người tình tống tiền bằng ảnh nóng

Có những hình ảnh nhạy cảm của vị tổng giám đốc, Phương Anh đã gửi ảnh "nóng" cho một số người nhằm ép nạn nhân phải chi 13,5 tỷ đồng.

Sáng 10/8, TAND Hà Nội dự kiến xét xử Đoàn Phương Anh (34 tuổi, trú quận Hoàng Mai) về cáo buộc cưỡng đoạt hơn 13,5 tỷ đồng . Tuy nhiên, trước khi phiên xử diễn ra, kiểm sát viên vắng mặt nên HĐXX đã tạm hoãn làm việc. Bị cáo Phương Anh cũng không có mặt tại phòng xử án.

Cáo trạng thể hiện tháng 10/2017, Phương Anh có quan hệ tình cảm với anh P.N.A. (sinh năm 2985, Tổng giám đốc công ty hoạt động về lĩnh vực xây dựng và bất động sản). Đầu năm 2018, doanh nhân này ly hôn vợ rồi thuê căn hộ trong khu đô thị Times City để chung sống với Phương Anh.

Từ khi về ở cùng nhau, anh N.A. và Phương Anh được cho là nhiều lần quan hệ tình dục tập thể với một số người khác. Bên cạnh đó, nữ bị can hay ghen tuông, còn vị tổng giám đốc thì có lời lẽ xúc phạm và hành hung Phương Anh.

Ngày 13/2/2021, N.A. muốn chấm dứt mối quan hệ với Phương Anh nên chuyển đến nơi ở khác. Phương Anh tìm cách níu giữ tình cảm nhưng bất thành. Sau đó, nữ bị can đã yêu cầu người tình phải bồi thường tinh thần, thể chất thì mới đồng ý chia tay.

Theo cáo buộc, ngày 19/2/2021, Phương Anh cùng anh N.A. lập biên bản thỏa thuận thể hiện người đàn ông này sẽ mua cho cô ta một căn hộ trong Times City trị giá khoảng 5 tỷ đồng , mở cửa hàng thời trang trị giá 1 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng . Ngoài ra, trong thời gian chờ thực hiện cam kết trên, anh N.A. phải trả tiền thuê nhà 15 triệu mỗi tháng, chu cấp chi phí sinh hoạt định kỳ cho Phương Anh. Đổi lại, bị can không được làm phiền đối phương.

Giữa năm 2021, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 nên anh N.A. chưa thể thực hiện bản thỏa thuận. Sau đó, N.A. cắt liên lạc với Phương Anh do không muốn bị cô này làm phiền, ảnh hưởng đến việc làm ăn.

Đầu tháng 5/2021, chị V.T.H. (vợ một người đàn ông từng quan hệ tình dục tập thể với Phương Anh và anh N.A.) phát hiện trong điện thoại của chồng lưu nhiều hình ảnh, tin nhắn về những lần thác loạn. Sau đó, chị H. đã gửi những nội dung này, trong đó có nhiều ảnh nhạy cảm của anh N.A. cho Phương Anh.

VKS xác định do muốn gặp anh N.A, Phương Anh đã gửi những hình ảnh nhạy cảm trên gửi cho vị tổng giám đốc nhằm uy hiếp, buộc nạn nhân liên lạc lại. Sợ bị tung ảnh "nóng", anh N.A. hẹn gặp Phương Anh, hứa đưa cho bị can hơn 750 triệu đồng.

Sau cuộc gặp này, anh N.A. chưa chuyển tiền và cắt liên lạc nên Phương Anh đã gửi hình ảnh, tin nhắn nhạy cảm liên quan vị doanh nhân cho 5 người là bạn bè, đối tác của nạn nhân. Đầu tháng 10/2021, thấy anh N.A. vẫn không chuyển tiền, Phương Anh đã đề nghị nạn nhân phải đưa cho cô ta hơn 13,5 tỷ đồng , không cần mua nhà và mở cửa hàng.

Sau nhiều tháng bị uy hiếp, giữa tháng 10/2021, anh N.A. đã chuyển cho Phương Anh 250 triệu đồng và hẹn ngày 27/10/2021 gặp nhau để tiếp tục thỏa thuận. Tuy nhiên, hôm đó N.A. không đến nên Phương Anh đe dọa gửi ảnh "nóng" cho gia đình, bạn bè cùng các mối quan hệ làm ăn của nạn nhân.

Cáo trạng nêu ngày 2/11/2021, thấy Phương Anh liên tục đe dọa, anh N.A. đã đi cùng bị can đến chi nhánh một ngân hàng ở quận Hai Bà Trưng. Tại đây, khi nạn nhân giao 400 triệu đồng cho Phương Anh thì bị lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đưa về trụ sở.

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 17/2, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Phương Anh. Quá trình điều tra, người phụ nữ thừa nhận hành vi. Đến cuối tháng 5, người thân của Phương Anh trả lại 650 triệu đồng cho anh N.A. Đến nay, bị hại không yêu cầu bị can bồi thường dân sự và đề nghị cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Phương Anh.