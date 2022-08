Tông đại úy công an, tài xế xe máy tử vong sau 3 ngày nhập viện

Một ngày sau khi đại úy Khôi hy sinh, người gây ra vụ tai nạn cũng không qua khỏi.

Ngày 17/8, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết bệnh nhân Võ Hoàng Tuấn (SN 1995, ngụ thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu.

Tuấn là người điều khiển xe máy tông vào đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (SN 1988, cán bộ Công an phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An) khi đại úy Khôi đang làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ TNGT.

Khi đó, đại úy Khôi và Tuấn đều bị thương nặng, được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đại úy Khôi hy sinh rạng sáng 16/8, còn Tuấn sau đó cũng không qua khỏi.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết Công an tỉnh Long An đang làm hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục gửi về các cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết chế độ chính sách và xem xét công nhận liệt sĩ đối với đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đến viếng và thăm hỏi gia đình đại úy Khôi.

Trung tá Võ Tấn Thông, Trưởng công an phường 5, TP Tân An, cho biết năm 2011, đại úy Khôi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III, được phân công công tác tại Công an phường 5 cho đến nay. Suốt thời gian công tác tại đơn vị, đại úy Khôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những nỗ lực của mình, đại úy Khôi đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng III và được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.