Tông chết nghi can trộm mèo, 3 thanh thiếu niên bị khởi tố

Phát hiện 2 người có dấu hiệu trộm chó mèo, 3 thanh thiếu niên ở Đắk Lắk truy đuổi bằng ôtô. Họ gây ra tai nạn làm 2 người thương vong nên bị khởi tố tội giết người.

Sáng 2/5, nguồn tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 bị can tông vào người nghi trộm chó mèo để điều tra về hành vi giết người.

Nhóm bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Hoàng Anh (23 tuổi, tài xế taxi), Đặng Đình Cường (20 tuổi) và Phạm Minh Phúc (16 tuổi, cùng ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk).

Ba bị can bị khởi tố tội Giết người.

Rạng sáng 23/4, 3 thanh thiếu niên trên thấy N.N.D. (19 tuổi) điều khiển xe máy chở theo L.C.T.L. (22 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có biểu hiện đi bắt trộm chó mèo nên rủ nhau truy đuổi.

Đến khu vực cổng chào huyện Lắk, Hoàng Anh điều khiển ôtô tông vào xe máy của 2 thanh niên chạy phía trước. Va chạm với tốc độ cao khiến 2 người nghi trộm chó mèo văng ra xa. D. tử vong tại chỗ, còn L. bị thương nặng.

Xe máy bị kéo lê khoảng 150 m, biến dạng hoàn toàn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2 con mèo đã chết.

Tại cơ quan công an, Lê Hoàng Anh khai trong lúc truy đuổi, Cường và Phúc bảo anh tông vào nhóm nghi trộm chó mèo nên bị can làm theo. "Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là tông để bắt rồi giao cho cơ quan công an nhưng không ngờ hậu quả lại chết người", Hoàng Anh khai.