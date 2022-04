Tông chết 2 người, tài xế xe tải bị bắt tạm giam

Cảnh sát xác định do buồn ngủ, tài xế đã để xe tải lấn đường, tông vào xe máy khiến 2 người tử vong.

Ngày 4/4, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhựt (25 tuổi, ở xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Nguyễn Văn Nhựt. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo điều tra, tối 19/2, Nhựt lái xe tải lưu thông từ ngã ba Bà Vệ đến thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới.

Do ngủ gật, tài xế để xe tải đã lấn sang làn đường bên trái và tông vào xe máy do ông L.V.H. (49 tuổi) điều khiển, chở theo bà H.T.T. (49 tuổi) và bé N.A.V. (5 tuổi).

Va chạm khiến ông H. tử vong tại chỗ.

Bà T. bị thương nặng, sau đó cũng không qua khỏi, còn bé V. bị thương nhẹ, được đưa đến bệnh viện điều trị.