Tại trụ sở Trung ương Đảng, chiều 14/11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhân chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chiều 14/11. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thủ tướng Jacinda Ardern và đoàn tới thăm Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Jacinda Ardern với Thủ tướng Phạm Minh Chính để tăng cường quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân và trên nhiều lĩnh vực khác cũng như việc hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi với Thủ tướng Jacinda Ardern về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong các lĩnh vực, những kết quả đạt được đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Việt Nam, trong đó có những kết quả tích cực trong phòng, chống đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược từ năm 2020. Tổng bí thư khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand trong chính sách đối ngoại của mình; đồng thời, cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của New Zealand trong nhiều năm qua trong đó có việc triển khai “Chương trình hành động Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021-2024” và hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Tổng bí thư cũng bày tỏ tình cảm về đất nước New Zealand tươi đẹp, nhân dân New Zealand mong muốn hòa bình hợp tác, hữu nghị và bày tỏ mong muốn chuyến thăm của Thủ tướng Jacinda Ardern sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới ngày càng thiết thực trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực, trong đó có hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Quang cảnh buổi tiếp chiều 14/11 tại Trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng New Zealand cảm ơn Tổng bí thư đã dành thời gian tiếp thủ tướng và đoàn đại biểu, bày tỏ vui mừng về việc được thăm lại Việt Nam ở cương vị thủ tướng, những tình cảm sâu sắc từ lâu mà Thủ tướng đã dành cho Việt Nam, bày tỏ vui mừng về những đổi thay to lớn, tích cực của Việt Nam trong những năm qua.

Thủ tướng Jacinda Ardern cũng trân trọng thông báo với Tổng bí thư về kết quả hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, mong muốn đoàn đại biểu New Zealand với thành phần đoàn đa dạng sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân thể hiện ở số lượng hơn 40.000 người New Zealand đến thăm Việt Nam trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, sự có mặt của cộng đồng người Việt Nam làm việc, sinh sống ở New Zealand cũng như người Việt Nam đang học tập, lao động ở New Zealand.

Đặc biệt Thủ tướng Jacinda Ardern đánh giá cao những điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại hai nước là yêu chuộng hòa bình, độc lập tự chủ và chủ trương giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng việc củng cố tin cậy, đối thoại, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và thiện chí trong tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề quốc tế; tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế và tại các diễn đàn đa phương vì hòa bình, hợp tác khu vực và trên thế giới.