Tổng bí thư dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày xây dựng lực lượng CAND

75 năm trước, ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Bác Hồ đã dạy về tư cách người công an cách mệnh: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo”. Nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa lời dạy của Bác, ngay từ năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt, lực lượng CAND đã phát động phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với phong trào thi đua ái quốc.