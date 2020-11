Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Danh dự mới là thiêng liêng, cao quý nhất

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đã góp phần vào thành tựu của đất nước.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo, để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác.

Tiếp tục chuyển biến tích cực

Tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá từ sau Phiên họp 17 của Ban Chỉ đạo đến nay, mặc dù trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; thiên tai, bão lụt gây thiệt hại lớn về người và tài sản; các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, nên công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nói riêng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, có những chuyển biến tích cực.

Nhiều vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan Nội chính, Kiểm tra, Thanh tra, Điều tra, truy tố, xét xử đã tích cực, khẩn trương phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm 18 vụ án, 4 vụ việc.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Từ sau Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý dứt điểm 12 vụ án, 4 vụ việc; kết thúc điều tra 13 vụ án, với 53 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 11 vụ án, với 98 bị can; xét xử sơ thẩm 6 vụ án, với 33 bị cáo; xét xử phúc thẩm 4 vụ án, với 6 bị cáo.

Các cơ quan chức năng đã tích cực, khẩn trương kết thúc điều tra, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can, có cả cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý và cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp; đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 4 vụ án trọng điểm, như vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam; Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải Quân; Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến dự án 8-12, Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM; Vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV và một số công ty có liên quan.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng…, tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thanh tra Chính phủ hoàn thành việc thanh tra, công khai kết luận thanh tra dự án Nhà máy đạm Hà Bắc; kết luận thanh tra Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, từ năm 2013 đến nay cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi được hơn 22.659 tỷ đồng (chiếm 26,7% tổng số tiền phải thi hành).

Năm 2020, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch các tài sản có trị giá 3.851,55 tỷ đồng , 16,858 triệu USD , 17.248.621 cổ phiếu, 51 bất động sản, 5 ôtô và nhiều tài sản khác; cơ quan thi hành án dân sự thu hồi 14.017 tỷ đồng , bằng 61%.

Sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế theo kế hoạch.

Thường trực Ban Chỉ đạo nhất trí, phấn đấu đến hết năm 2020 kết thúc điều tra 5 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ án; xét xử sơ thẩm 6 vụ án; xét xử phúc thẩm 5 vụ án và kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Trong đó, các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ án: Vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan; Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi; Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn (Sagri); Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh; Lợi dụng chức vụ, quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, Công ty VN Pharma và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, gồm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam và các đơn vị có liên quan; Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng Công ty Sabeco; Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam; Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác đề trục lợi” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị có liên quan; Vụ án “Vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.

Cũng tại Cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi 12 vụ án, 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, do đã kết thúc việc xử lý theo quy định của pháp luật; đồng ý đưa vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; cho ý kiến về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay.

Thực hiện cho bằng được các công việc đã đề ra

Bày tỏ nhất trí với báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quyết tâm thực hiện cho bằng được theo đúng tiến độ các công việc đã đề ra. Vướng mắc chỗ nào tập trung tháo gỡ chỗ đó, cái nào đã rõ, đã chín, thống nhất rồi thì đưa ra xét xử sớm, lần lượt cứ rõ đến đâu làm đến đấy.

“Còn ý kiến khác nhau là bình thường, phải có ý kiến khác nhau, cọ xát thì nó mới ra, mới hay. Các cơ quan chức năng đều có thẩm quyền của mình, theo luật pháp, nếu cần thì hội ý, trao đổi, thống nhất rồi cùng làm”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ.

Khẳng định những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua là rất tốt, rút ra nhiều kinh nghiệm hay, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ khởi tố cho đến quá trình điều tra, kết thúc vụ án, đưa ra xét xử…, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tổng kết, rút kinh nghiệm, làm rõ cái gì hay, làm tốt, cái gì chưa làm được, nguyên nhân vì sao để rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, từ quan điểm tư tưởng chỉ đạo, định hướng, cách làm, phương pháp, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp; sự đồng thuận của nhân dân trên dưới một lòng.

Rút kinh nghiệm thiết thực để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là bài học không chỉ cho 1, 2 nhiệm kỳ mà cho lâu dài.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đã góp phần vào thành tựu chung của đất nước, tạo không khí phấn khởi trong xã hội, tăng cường niềm tin trong nhân dân.

Tại sao trước kia nhiều án treo, khó giám định, khó định giá, tắc khâu này, tắc khâu kia?... bây giờ vụ nào đi vụ nấy và xử lý số lượng như thế, mấy trăm người, cả Ủy viên Bộ Chính trị, mười mấy đồng chí Ủy viên Trung ương, bao nhiêu cán bộ cao cấp. Trước đây, có ý kiến nói là “trên nóng, dưới lạnh,” thì bây giờ hình như dưới bớt lạnh, có chuyển rồi, ấm ấm rồi. Những khâu yếu trước đây, như thu hồi tài sản khó thì nay đã thu hồi được rồi…

Từ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm sát, công an, quân đội, tòa án, bây giờ phối hợp cùng vào cuộc, đồng lòng, nhất trí. Nguyên nhân là do bố trí cán bộ hay do lề lối làm việc, do nhận thức mới hay do chỉ đạo mà có được sự đồng lòng nhất trí như vậy.

Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhận được sự đồng tình nhất trí của nhân dân, vụ nào đưa ra hình như nhân dân cũng đồng tình, trừ bọn phản động cố tình bôi xấu, kích động, bịa đặt rằng sắp Đại hội đến nơi lại tìm cách loại nhau, đánh nhau nội bộ. Nhưng cái đó bây giờ người dân cũng chẳng tin. Càng sát tới Đại hội càng phải làm.

Trước sự quan tâm của dư luận và nhân dân, liệu sắp tới có tiếp tục công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng không? Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ suốt thời gian vừa rồi rõ ràng không phải là chùng xuống, mà thậm chí còn làm quyết liệt hơn, khiến tâm phục, khẩu phục, cốt để giáo dục là chính, nhận ra sai lầm để tự sửa; để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa nó đừng xảy ra thì tốt, chứ không phải là để cho nó xảy ra rồi mới xử, rất đau xót. Không ai thích kỷ luật đồng chí mình!

Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, cần cố gắng phối hợp với nhau cho nhịp nhàng, cho tốt. Ý kiến khác nhau là bình thường, thậm chí phải khuyến khích ý kiến khác nhau, trao đi, đổi lại rồi cùng tìm tiếng nói chung; chỗ nào vướng luật pháp, sửa luật pháp nếu không phù hợp với thực tiễn nữa.

Về phương hướng sắp tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, có gì cần đổi mới thêm không? cơ chế nào, chính sách, luật pháp có thiếu không? tinh thần, ý chí có nhụt không? trong cách làm có cái gì cần rút kinh nghiệm? các địa bàn, lĩnh vực còn bỏ sót chỗ nào? như văn hóa, giáo dục, y tế, rồi các dự án nước ngoài, đối tượng cũng mở rộng ra với cái nhìn mới, tất cả đều làm theo đúng luật pháp.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là quan điểm tư tưởng chính trị - đây mới là vấn đề quan trọng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nói chung. Sắp đại hội đến nơi rồi, đi tranh thủ vận động anh ủng hộ em, nói xấu anh này nghĩ thế nọ thế kia, tranh giành nhau quyền lực, như vậy có xứng đáng là cán bộ, đảng viên, cán bộ cấp cao lại càng không được như thế, không thể như thế.

Điều quan trọng nhất là tư cách người cách mạng. Tham nhũng về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống... là nguy hiểm vô cùng, sắp tới phải làm mạnh cái này, sống làm sao để đến lúc nhắm mắt xuôi tay khỏi phải ân hận, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất.