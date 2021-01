Tôn vinh tinh hoa áo dài Việt qua BST 'Ý niên' của Ceilio

BST “Ý niên”mang đến vẻ đẹp tinh hoa khi đưa những nét văn hóa truyền thống vào tà áo dài thêu dành cho phụ nữ hiện đại.

BST áo dài Tết Tân Sửu 2021 của Ceilio mang thông điệp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa nghề thêu, góp phần nâng tầm vẻ đẹp của người con gái Việt Nam. Qua từng thiết kế, thương hiệu mong muốn góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. BST “Ý niên” gồm 6 bộ: Diễm Cầm, Vũ Sắc, An Viên, Trường Xuân, Như Ý và Thanh Khuê.

Nét sang trọng toát lên từ màu sắc, kiểu dáng, họa tiết trong tà áo dài Diễm Cầm của Ceilio.

Tà áo dài Diễm Cầm với tông vàng ấm áp cũng là gam màu của vàng bạc, châu báu, tượng trưng cho sự quý phái và sang trọng. Ceilio khéo léo lựa chọn chất vải cao cấp và tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trên tà áo dài.

Không phải ngẫu nhiên phượng hoàng xuất hiện trong BST mới nhất của Ceilio. Phượng hoàng tượng trưng cho lời chúc phúc lộc, sum vầy, viên mãn và hạnh phúc. Và tà áo dài Vũ Sắc đã làm nổi bật hình ảnh phượng hoàng bay lượn cùng hoa, thể hiện thần thái và sự uy nghi. Người phụ nữ khi diện bộ áo dài của Ceilio cũng toát lên sự cao quý, khí chất sang trọng và tinh tế.

Tà áo dài Vũ Sắc toát lên khí chất cao quý của người phụ nữ Việt.

Sự đơn giản của áo dài truyền thống được Ceilio kết hợp đường nét tinh xảo trong từng chi tiết thêu. Sự cộng hưởng này giúp áo dài An Viên mang vẻ đẹp trang nhã, là một sự lựa chọn phù hợp cho các cô gái đoan trang, nhã nhặn.

Bộ áo dài An Viên phù hợp với cô gái nhẹ nhàng, trang nhã.

Không đơn thuần là trang phục truyền thống, áo dài còn nói lên nhân sinh quan, là niềm kiêu hãnh của dân tộc. Bộ áo dài Trường Xuân với thiết kế đem lại nét kiêu sa, quyền quý cho người mặc. Trang phục áo dài ôm sát cơ thể, xẻ tà hai bên, vừa kín đáo vừa quyến rũ.

Áo dài Trường Xuân của Ceilio toát lên vẻ đẹp tâm hồn, chất thơ của người thiếu nữ.

Ngoài những thiết kế có màu sắc bắt mắt, nổi bật, Ceilio cũng mang đến áo dài Như Ý với nét đẹp rất riêng, trong trẻo và thuần khiết. Tà áo dài trắng truyền thống giữ được nét mộc mạc, chân phương nhưng không kém phần thướt tha, yêu kiều. Theo năm tháng, thời trang có thể phát triển không ngừng, nhưng Ceilio luôn có xu hướng quay lại giá trị truyền thống để lưu giữ những cảm xúc sâu lắng, tươi đẹp của một thời đã qua.

Tà áo dài Như Ý được Ceilio thiết kế với họa tiết thêu nổi bật, kiêu sa.

Mùa xuân được nhiều người đánh giá là mùa đẹp nhất trong năm. Tết đến không chỉ để chúng ta nhìn lại một năm đã qua, mà còn đánh dấu khởi đầu cho năm mới an lành, tài lộc dồi dào. Đây là thông điệp Ceilio muốn gửi gắm trong tà áo dài Thanh Khuê với sắc màu tươi mới, trẻ trung, mang ý nghĩa thịnh vượng may mắn. Họa tiết của tà áo dài được thiết kế sống động trên nền xanh pastel hiện đại. Hình ảnh hoàng hạc cất cánh bay vút uốn lượn mang tới cảm xúc an lạc, cao sang, hướng tới những điều tốt đẹp phía trước.

Áo dài Thanh Khuê của Ceilio tỏa ra thần thái khác biệt.

Sự xuất hiện của tà áo dài trong ngày Tết cổ truyền là dấu hiệu cho thấy những người trẻ cũng quan tâm đến nguồn cội, có ý thức hướng về các giá trị truyền thống của văn hóa xa xưa. Cứ như thế, áo dài không chỉ đơn giản là trang phục để mặc lên người, mà còn trở thành một nét rất riêng trong tâm thức, linh hồn người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.

