Tôn vinh giá trị yêu thương mùa Valentine với thương hiệu Couple TX

Chiến dịch Valentine 2023 của Couple TX tôn vinh giá trị tình yêu với thông điệp “Love - Living our values everyday” - tình yêu là giá trị mà chúng ta tạo ra mỗi ngày.

Couple TX là thương hiệu thời trang dành cho cặp đôi tại Việt Nam, được thành lập từ năm 2009. Hơn một triệu khách hàng đã gắn kết và phát triển tình yêu với sự đồng hành của thương hiệu này qua 13 mùa Valentine.

Thời trang đôi - “di sản tình yêu” của Couple TX

Trong Valentine 2022, Couple TX tôn vinh sự đa dạng và bất biến của tình yêu với chiến dịch "Love is love" các cùng sản phẩm mang phong cách trẻ trung, năng động.

Nối tiếp những giá trị đó, Valentine năm nay, thương hiệu thực hiện chiến dịch "Love - Living our values everyday" nhằm nhấn mạnh hơn vào việc truyền tải giá trị tình yêu và sự tôn trọng những giá trị gắn kết trong cuộc sống hàng ngày.

Couple TX triển khai chiến dịch "Love - Living our values everyday" mùa Valentine năm nay.

Yêu là một trải nghiệm, là niềm vui và hạnh phúc khi cả hai cùng trân trọng giá trị yêu thương và những gì nửa kia làm cho mình. Vì thế, tình yêu cần được thể hiện mỗi ngày bằng cách chúng ta tạo ra giá trị cho nhau.

Hạnh phúc được tạo nên từ những điều bình dị như nắm tay khi đi dạo trên đường, gửi tin nhắn kèm lời yêu thương hoặc cái ôm bất ngờ... Những hành động nhỏ, đơn giản nhưng đều có thể tiếp thêm năng lượng cho tình yêu. Chúng ta có thể tạo ra giá trị yêu thương mỗi ngày bằng cách làm cho người yêu cảm thấy được quan tâm, trân trọng, sẻ chia và hạnh phúc.

Couple TX truyền tải thông điệp tình yêu là giá trị mà chúng ta tạo ra mỗi ngày.

Đôi khi, giá trị yêu thương là cùng nhau nấu nướng và thưởng thức bữa ăn ngon, là những khoảnh khắc chia sẻ, trải lòng để hiểu nhau hơn. Hay có khi, giá trị yêu thương chỉ đơn giản là sự biết ơn vì người ấy luôn bên cạnh và ủng hộ mọi quyết định của bạn.

Những giá trị tưởng chừng đơn giản này đều có thể tạo ra vào ngày bình thường mà không cần đợi đến dịp Valentine. Khi bạn tìm được đúng người, mỗi ngày trôi qua đều là Valentine.

BST Valentine 2023 tôn vinh giá trị yêu thương

Ngày lễ tình nhân đang đến gần, đây được xem là dịp để chúng ta có thêm cơ hội thể hiện tình cảm với người mình yêu. Couple TX cho rằng diện đồ đôi với hình in có ý nghĩa là cách thể hiện tình cảm tinh tế bằng ngôn ngữ thời trang. Dịp Valentine này, bạn có thể tham khảo BST “Valentine 2023” của Couple TX để cùng người thương trở thành cặp đôi nổi bật.

BST “Valentine 2023” của Couple TX.

BST “Valentine 2023” sử dụng màu nền trung tính với các thiết kế in nổi bật được lấy cảm hứng từ nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Đó là giai đoạn đầu tiên “cảm nắng” với hình in typo crush tan chảy, hay lúc “mới yêu” cảm xúc xao xuyến khi gặp người yêu như hình in heartbeat. Những cảm xúc “khó gọi tên” hay lúc “chung nhịp” và đồng điệu của hai tâm hồn đều được khéo léo gửi gắm vào các thiết kế dành riêng cho cặp đôi.

Màu nền áo trung tính đi kèm các thiết kế in nổi bật trong BST “Valentine 2023”.

Thông qua BST “Valentine 2023”, Couple TX muốn truyền tải thông điệp “Living our values everyday - Tình yêu là giá trị chúng ta tạo ra mỗi ngày”. Thương hiệu mang đến tinh thần trẻ trung, hiện đại, giúp việc diện đồ đôi trở nên tinh tế và dễ dàng thể hiện đa dạng cảm xúc khi yêu.

Tình yêu đôi lứa không chỉ thể hiện qua ngày Valentine, mà nên được khẳng định qua giá trị chúng ta trao nhau mỗi ngày. Những giá trị yêu thương chỉ đơn giản là sự quan tâm, biết ơn, chia sẻ vì đã đồng hành cùng nhau. Giá trị nhỏ bé mỗi ngày sẽ được tiếp nối để tạo nên giá trị to lớn, bền vững hơn.