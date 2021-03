Tôn vinh 19 phụ nữ truyền cảm hứng tại Châu Phi

Là một phần trong các hoạt động kỷ niệm tháng Quốc tế Phụ nữ, cuốn sách “LeadHERs: Life Lessons from African Women” được ra mắt hôm 2/3.

Được phát hành miễn phí thông qua hình thức tải về trực tuyến và cả bản in, cuốn sách này tập hợp những câu chuyện thực tế đầy sinh động và lời khuyên giàu cảm hứng cho thế hệ trẻ. Những lời khuyên này đến từ 19 nhà nữ lãnh đạo Châu Phi đang tạo nên nhiều điều mới trong các lĩnh vực như truyền thông, giải trí, chính trị, giáo dục và kinh doanh.

Cuốn sách được Facebook phát hành miễn phí. Ảnh: The-star.

Các chương trong cuốn sách tập trung chia sẻ những trải nghiệm cá nhân và bài học cuộc sống của các nhà nữ lãnh đạo khi họ tìm cách định hướng con đường thành công của mình và vượt qua nhiều thách thức trong suốt chặng đường đó.

Những câu chuyện chân thực này sẽ giúp khuyến khích, truyền cảm hứng và định hướng cuộc sống cho người đọc, bất kể xuất thân, tuổi tác hay mục tiêu.

Tiếp nối thành công năm 2020 của cuốn Inspiring #Changemakers: Lessons from Life and Business ở Nam Phi, cuốn LeadHERs: Life Lessons from African Women được giới thiệu sống động hơn nữa khi được minh họa bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt của bốn nữ nghệ sĩ Châu Phi, bao gồm Massira Keita từ Côte d'Ivoire, Lulu Kitololo từ Kenya, Karabo Poppy từ Nam Phi và Awele Emili từ Nigeria.

Với hơn 5.000 bản in, cuốn sách sẽ được phát miễn phí cho một số tổ chức như She Leads Africa, Fate Foundation, DigifyAfrica, Siyafunda, Smart Ecosystems for Women và cCHub.

Những cuốn sách này cũng sẽ được đưa tới hơn 15 quốc gia, bao gồm Nam Phi, Nigeria, Zambia, Zimbabwe, Liberia, Senegal và Kenya, với điểm đến là các trường học và cho các học viên tham gia các khóa đào tạo do đối tác của Facebook thực hiện.

Elizabeth Akua Ohene, nhà báo kiêm chính trị gia tại Ghana là một trong những nữ lãnh đạo được Facebook đưa vào cuốn sách. Ảnh: Facebook.

Nunu Ntshingila, Giám đốc Facebook khu vực Châu Phi, cho biết: “Tại Facebook, chúng tôi biết rằng phụ nữ Châu Phi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai đầy hứa hẹn của lục địa này. Họ là những người tạo nên sự thay đổi, ở cả cương vị làm mẹ hay giám đốc điều hành. Cuốn sách này là sự tôn vinh một số phụ nữ Châu Phi đặc biệt, những người theo đúng nghĩa là những người đi trước, luôn động viên và truyền cảm hứng cho mọi người và ủng hộ những điều tốt đẹp trên khắp Châu Phi và thế giới".

"Chúng tôi rất hào hứng với những câu chuyện của cá nhân họ, được truyền nhiệt huyết từ những thử thách mà họ chịu đựng và cách họ vượt lên khó khăn. Và quan trọng là cách họ đã biến những câu chuyện này thành những bài học cuộc sống quan trọng để giúp truyền cảm hứng cho nhiều người khác”, bà Nunu Ntshingila nói.

Những phụ nữ được giới thiệu trong LeadHERs: Life Lessons from African Women rất đa dạng, từ nhà báo kiêm chính trị gia, vận động viên, nhà văn, nhà giáo dục, luật sư, nhân vật truyền thông, người mẫu, nhà từ thiện, các doanh nhân và nhiều nhà sáng lập các tổ chức của khoảng 15 quốc gia.