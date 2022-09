Tomlinson chưa tha thứ cho Zayn Malik

Quyết định rời nhóm đột ngột của Zayn khiến Louis Tomlinson không khỏi bất bình. Sau 7 năm kể từ ngày nhóm tan rã, Zayn vẫn chưa được đàn anh hoàn toàn tha thứ.

Xuất hiện trên show Zach Sang gần đây, Tomlinson tiết lộ mình và đồng nghiệp cũ không làm lành với nhau kể từ sự cố rạn vỡ tình bạn 7 năm về trước, theo Pagesix.

Cụ thể, khi được hỏi liệu anh có còn làm bạn với Zayn Malik không, Tomlinson tâm sự: "Điều này thì bạn nên hỏi anh ấy chứ. Nếu không nhầm thì bạn đã hỏi tôi một lần rồi mà. Tôi nhớ mình từng trả lời rằng bản thân chưa đủ 'trưởng thành' để vượt qua nỗi thất vọng về mối quan hệ ấy”. “Không biết bây giờ tôi đã đủ trưởng thành chưa, nhưng chắc là tôi cũng sắp vượt qua tất cả những điều đó rồi”, nam ca sĩ 30 tuổi chia sẻ thêm.

Trở lại thời điểm năm 2015, bộ đôi từng tranh cãi nảy lửa trên Twitter sau khi Malik quyết định rời nhóm One Direction. Mặc dù Tom đã cố gắng thử liên lạc với Malik, cả hai dường như không còn nhìn mặt nhau. Tuy nhiên, “rất nhiều lần trong vài năm qua, tôi từng nghĩ về Zayn và hy vọng anh ấy vẫn sống ổn,” ngôi sao Bigger Than Me tiết lộ.

Cả hai từng là anh em thân thiết khi hoạt động trong nhóm One Direction.

Sau khoảng thời gian dài mâu thuẫn vì những bất đồng, Tomlinson hy vọng một ngày nào đó trong tương lai không xa, cả hai có thể hàn gắn mối quan hệ của mình như xưa: “Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải chạm mặt trực tiếp vì cả hai đều không có số của nhau. Hoặc có lẽ mạng xã hội cũng là một cách".

Trước đó, người hâm mộ từng dấy lên nghi ngờ Tomlinson đã dần mở lòng với Malik vì họ phát hiện anh “thả tim” một số video ca nhạc của đàn em trên Instagram. Malik trong quá khứ từng thẳng thắn thể hiện sự chán ghét âm nhạc trong những ngày còn hoạt động với tư cách là thành viên One Direction. Tuy nhiên, gần đây anh đã chia sẻ bản cover các bài hát hit của nhóm trên trang cá nhân. Khi được hỏi về điều này, Tomlinson đã tán thưởng tài năng của đồng nghiệp cũ và khẳng định Zayn là một “ca sĩ ở tầm cỡ khác”.

Chàng ca sĩ "lắm tài nhiều tật" Zayn Malik.

Sau quyết định gia nhập nhóm nhạc One Direction, Zayn Malik trở thành ngôi sao âm nhạc khi mới 18 tuổi. Sở hữu ngoại hình cực phẩm cùng giọng hát thiên phú, anh nhanh chóng nổi tiếng và thu hút lượng fan khổng lồ trên cả thế giới với những bản hit đình đám. Tuy vậy, đời tư của nam ca sĩ khiến khán giả không khỏi ngán ngẩm vì những lùm xùm bê bối. Cuối năm 2021, Zayn chia tay bạn gái Gigi Hadid sau 6 năm hẹn hò. Không lâu sau đó, anh bị tố chửi mắng Gigi, thậm chí hành hung mẹ của nữ người mẫu.