Tom Parker nghĩ bị cảm trước khi phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối

Thành viên The Wanted có triệu chứng cảm nên đi xét nghiệm Covid-19. Anh không ngờ mình bị ung thư giai đoạn cuối.

Thế giới của Tom Parker bị đảo lộn từ khi anh biết mình mắc ung thư não giai đoạn cuối. Trước đó, ca sĩ 32 tuổi chỉ nghĩ bản thân bị cảm cúm thông thường.

"Tôi biết cơ thể có gì đó không ổn, giống bị cảm cúm, nhưng tôi không bao giờ nghĩ tình hình sẽ thế này. Chẳng ai ngờ được sự thật tồi tệ này lại xảy đến", anh buồn bã nói trên tạp chí OK!.

Ngôi sao truyền hình Kelsey Hardwick - vợ Tom - cho biết: "Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng Tom chán nản, uể oải vì bị cảm. Chúng tôi thậm chí chưa thể tin rằng sẽ ngồi đây và kể lại những điều này".

Nam ca sĩ ban đầu chỉ nghĩ bản thân bị cúm thông thường. Ảnh: Insidexpress.

Trước đó, khi có triệu chứng cảm kéo theo co giật, thành viên The Wanted đã đến bệnh viện để xét nghiệm Covid-19 nhưng cho ra kết quả âm tính. Tuy nhiên, ba ngày sau đó, anh phải đối mặt với tin dữ.

Theo The Sun, thời gian sống của người mắc ung thư não là từ 3 đến 18 tháng kể từ thời điểm phát hiện bệnh. Trong khi đó, Parker không chủ động hỏi tiên lượng bệnh và khẳng định sẽ đánh bại căn bệnh quái ác này để về với các con.

"Tôi sẽ ở đây. Tôi sẽ chiến đấu với nó", nam ca sĩ nhấn mạnh.

Sáng 12/10, Tom Parker khiến người hâm mộ đau lòng khi thông báo về tình trạng bệnh. Anh nói: "Tôi sốc khi biết mình bị bệnh. Thay vì trốn tránh và giữ bí mật, tôi sẽ nói điều này với các bạn. Tôi đang bị tàn phá nhưng sẽ chiến đấu với bệnh tật bằng mọi cách. Tôi không muốn ai suy sụp, chỉ cần cùng nhau lan tỏa tình yêu, nâng cao nhận thức về căn bệnh nguy hiểm".

Nam ca sĩ không thể tiến hành phẫu thuật vì khối u đã lớn. Hiện, anh được bác sĩ ở Bệnh viện King's College, London, Anh áp dụng phương pháp hóa trị và xạ trị. Các thành viên The Wanted khi biết tin đã gửi lời động viên đến Parker.

Bà xã sốc và đau đớn trước tình hình bệnh của Tom Parker. Ảnh: Instagram.

Tom Parker sinh năm 1988, là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nước Anh The Wanted. Năm 2018, anh kết hôn với Kelsey Hardwick và đón con gái đầu lòng một năm sau đó. Họ chuẩn bị có thêm con vào tháng 11.

Trước đây, giọng ca Glad You Came từng gây quỹ cho bệnh nhân ung thư của ITV The Real Full Monty.