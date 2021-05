Tom Odell tặng vé sự kiện âm nhạc cho fan Việt trên Zing MP3

Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tom Odell tặng khán giả Việt Nam 3 vé dự chương trình âm nhạc online “Tom Odell: Playback + Q&A Live in Asia” qua nền tảng nghe nhạc trực tuyến Zing MP3.

Tom Odell (sinh năm 1990) là nghệ sĩ tự sáng tác và hát đến từ Anh. Tên tuổi của anh gắn liền bản hit Another love với hơn 280 triệu lượt xem. Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ cũng sở hữu nhiều đĩa đơn xếp hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc như Real love, Magnetised, Hold me, Grow old with me, Can’t pretend, I know.

Vào 18h ngày 26/5 (theo giờ Việt Nam), Tom Odell tổ chức chương trình âm nhạc dưới hình thức livestream Tom Odell: Playback + Q&A Live in Asia. Trong sự kiện âm nhạc trực tuyến, nam ca sĩ sẽ biểu diễn live các bản hit, đồng thời giao lưu, trả lời những câu hỏi trực tiếp của người hâm mộ tham gia chương trình.

Tom Odell dành tặng khán giả Việt Nam 3 vé tham dự chương trình Tom Odell: Playback + Q&A Live in Asia thông qua nền tảng nghe nhạc Zing MP3. Cách thức nhận vé được thực hiện dưới hình thức trò chơi tương tác trên fanpage Zing MP3. Thời gian tham gia kéo dài từ 15/5 đến 21/5. Người dùng vào bài đăng của Tom Odell trên fanpage Zing MP3 và thực hiện thể lệ.

Bước 1, người chơi bình luận bài hát mình yêu thích nhất của Tom Odell, kèm 2 hashtag #ZingMP3 #TomOdell. Bước 2, người chơi tương tác và chia sẻ bài đăng về trang cá nhân ở chế độ công khai. Ba người chơi may mắn và hoàn thành các bước sẽ có cơ hội nhận vé tham gia sự kiện âm nhạc online Tom Odell: Playback + Q&A Live in Asia. Kết quả công bố vào ngày 22/5.

