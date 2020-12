‘Tom & Jerry’ và các phim có khả năng phải phát hành trực tuyến

Hãng Warner Bros. đang xem xét phát hành thẳng ba tựa phim “Tom & Jerry”, “The Little Things” và “Judas and the Black Messiah” lên nền tảng trực tuyến tại Mỹ.

Cuối năm nay, hãng Warner Bros. sẽ đưa Wonder Woman 1984 ra rạp và lên mạng Internet cùng lúc qua HBO Max tại Mỹ từ ngày 25/12. Theo Games Radar, nhà phát hành chưa muốn dừng lại tại đó trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Tom & Jerry: The Movie (2021) có sự góp mặt của nữ diễn viên Chloë Grace Moretz trong vai nữ nhân viên tổ chức sự kiện. Ảnh: Warner Bros.

Danh sách các tác phẩm đang được Warner Bros. xem xét áp dụng chiến lược tương tự trong năm 2021 có Judas and the Black Messiah, The Little Things và Tom & Jerry: The Movie.

Đầu tiên, Judas and the Black Messiah do Ryan Coogler sản xuất. Bộ phim chính kịch kể lại vụ ám sát thủ lĩnh Đảng Báo Đen Fred Hampton. Phim có sự góp mặt của Daniel Kaluuya trong vai chính Hampton và Lakeith Stanfield trong vai William O’Neal - một kẻ chỉ điểm.

Trong khi đó, The Little Things thuộc dòng giật gân, có Denzel Washington, Rami Malek và Jared Leto cùng tham gia. Phim vốn được xếp lịch ra mắt vào tháng 1/2021. Tác phẩm cuối cùng là Tom & Jerry: The Movie - phiên bản điện ảnh của hai nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Trước đó, phim dự kiến ra rạp vào đầu tháng 3/2021.

Bên cạnh đó, Warner Bros. cũng đang cân nhắc lựa chọn cho bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử Mortal Kombat. Tác phẩm ban đầu được sắp lịch ra mắt vào tháng 1/2021. Song, hồi tháng trước, nhà sản xuất Todd Garner xác nhận kế hoạch đưa Mortal Kombat hiện bị hoãn vô thời hạn.