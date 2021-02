Tom Holland tiết lộ Spider-Man có thể xuất hiện trong 'WandaVision'

Khán giả cho rằng khả năng cao Tom Holland chính là nhân vật bí ẩn sẽ xuất hiện vào phút cuối trong "WandaVision" dựa theo chia sẻ của nam diễn viên và Paul Bettany trước đó.

Mới đây, Screen Rant đưa tin trong bài phỏng vấn mới nhất với The Playlist, Tom Holland cho biết anh rất thích WandaVision. Không chỉ vậy, Spider-Man úp mở nói về việc có khả năng anh sẽ xuất hiện trong phim.

"Có thể là tôi đấy", nam diễn viên trả lời khiến nhiều người tò mò.

Trước khi nhận được câu hỏi, Tom Holland nói vui rằng có thể anh không phải nhân tố bí mật của phim. Sau đó, nam diễn viên nói thêm anh không rõ nhân vật bí mật trong WandaVision là ai. Ngoài ra, Holland do dự khi tiết lộ những chi tiết liên quan bởi sợ rằng bản thân tiếp tục làm lộ nội dung một bộ phim.

Tom Holland úp mở có thể xuất hiện ở phút cuối của WandaVision.

Tom Holland tiếp tục bật mí rằng dàn diễn viên của Spider-Man 3 đều dành nhiều thời gian trên trường quay để bàn luận về WandaVision. Trước đó, Paul Bettany - diễn viên vào vai Vision từng hé lộ rằng WandaVision sẽ khiến khán giả bất ngờ bởi một nhân vật xuất hiện ở đoạn cuối.

Chi tiết này thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Theo những gì Paul Bettany chia sẻ, nam diễn viên hào hứng khi được đóng phim cùng với nhân vật ở phần cuối bởi đây là lần hợp tác đầu tiên của hai người. Theo phép loại bỏ, khán giả cho rằng Tom Holland là cái tên khả thi.

Trước đó, Chủ tịch Kevin Feige của MCU từng tránh đề cập tới ý tưởng Quicksilver và Magneto sẽ xuất hiện trong WandaVision khi trả lời phỏng vấn Rotten Tomatoes.

“Sẽ còn có thêm nhiều nhân vật khác xuất hiện trong những tập tiếp theo của WandaVision. Họ là ai và sẽ đóng vai trò gì là những điều còn quá sớm để thảo luận lúc này”.

Hiện tại, khán giả đều chờ đợi những ẩn giấu cuối cùng của WandaVision - bộ phim kỳ vọng hé mở cánh cửa đa vũ trụ, dẫn dắt các biệt đội siêu anh hùng vào MCU.

Bên cạnh đó, mini-series cũng có liên kết với nội dung của Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Spider-Man 3. Sau khi cả Pietro và Vision đều thiệt mạng, cần có một siêu anh hùng với sức mạnh tương đương nữ phù thủy để hỗ trợ, hoặc ngăn chặn nếu cô phạm sai lầm.