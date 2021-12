Tom Holland: 'Spider-Man: No Way Home là cái kết cho Người Nhện'

Dù được xác nhận sẽ tiếp tục đóng Người Nhện trong ít nhất ba phần phim mới, Tom Holland cho rằng "Spider-Man: No Way Home" là cái kết hoàn hảo cho hành trình của nhân vật.

Thời gian qua, Tom Holland bận rộn với chiến dịch quảng bá Spider-Man: No Way Home - bom tấn siêu anh hùng cuối cùng của năm 2021 với nội dung hứa hẹn mở ra đa vũ trụ Marvel trên màn ảnh rộng.

Ra rạp từ ngày 17/12, Spider-Man: No Way Home được kỳ vọng vực dậy phòng vé Bắc Mỹ sau thời gian ảm đạm. Như đã tiết lộ, đối lập với sự trẻ trung và hài hước từ hai phần trước, tác phẩm mới sẽ mang không khí u tối và bi tráng.

Tác giả Brian Davids của Hollywood Reporter có bài phỏng vấn nam chính Tom Holland về phim mới, cũng như dự định của anh trong tương lai.

"Zendaya lo tôi không thở được trong trang phục Người Nhện"

- Anh nói Spider-Man: No Way Home là bộ phim siêu anh hùng tham vọng nhất mình từng tham gia. Phải chăng độ hoành tráng của phim được nâng lên tầm cao mới khi có sự thỏa thuận giữa Marvel và Sony?

- Đúng vậy, tôi không thể tưởng tượng được rằng phim lại hoành tráng và có sức hút với khán giả lớn đến thế. Thành thật mà nói, ban đầu ý tưởng mở ra đa vũ trụ chỉ là trò đùa. Nhưng về sau tôi phải ngả mũ thán phục Marvel và Sony, những nhà sáng tạo nội dung và quảng cáo quá giỏi.

Họ đưa mọi người trở lại, tính toán rủi ro do dịch Covid-19, lên lịch quay phim với những biện pháp an toàn. Quá trình này rất khó khăn nên đòi hỏi chúng tôi phải cực kỳ tập trung. May mắn rằng bộ phim cuối cùng đã hoàn thành.

- Nói như vậy chắc hẳn anh cũng rất áp lực khi thủ vai Người Nhện?

- Dĩ nhiên rồi. Những lúc cảm thấy mệt mỏi hoặc stress, tôi sẽ chơi golf. Nếu không nghiện golf, chắc chắn sự nghiệp tôi đã khác. Môn thể thao này giúp tôi kết nối với thế giới xung quanh. Tôi tắt điện thoại và chỉ thích ở ngoài trời cùng bố, bạn bè và những người anh em.

Trong vài năm qua, tôi may mắn khi đạt được bước ngoặt sự nghiệp. Và như một lẽ tự nhiên, tôi cũng sẽ ra ngoài chơi golf để ăn mừng. Đó là lý do tại sao bộ môn này có ý nghĩa với tôi.

Tom Holland với tạo hình Người Nhện trong Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Hollywood Reporter.

- Trong Spider-Man: No Way Home, tình huống Peter Parker cố gắng đánh lạc hướng dì May (Marisa Tomei) và Harold "Happy" Hogan (Jon Favreau) tại căn hộ được giới chuyên môn đánh giá ấn tượng. Anh có thể chia sẻ thêm về cảnh này?

- Đây là một trong những cảnh tôi yêu thích nhất vì nó giống như vở kịch nhỏ được quay bằng kỹ thuật one shot (một cú máy). Tôi không rõ liệu phòng dựng có ghép nhiều cảnh lại với nhau hay không, nhưng ngày hôm đó, chúng tôi chỉ thực hiện một lần.

Chúng tôi tốn nhiều thời gian tập thoại, tìm hiểu góc quay và hướng máy quay chuyển động để điều chỉnh góc mặt cho phù hợp. Tôi còn nhớ đoạn khi ngã xuống đất và rơi vào tủ, tất cả đạo cụ cũng rơi ra. Khung cảnh đó trở nên hỗn loạn, nhưng là sự hỗn loạn có tính toán. Marisa, Jon, Zendaya và tôi đều hài lòng về cảnh phim. Tôi thực sự thích cảnh quay đó.

- Zendaya từng tiết lộ rất sợ khi thấy anh mặc trang phục Người Nhện. Lý do là gì?

- Đó là nỗi sợ chính đáng (cười). Trong 5 tháng quay phim, tôi hầu như mặc trang phục Người Nhện mỗi ngày, cả ngày. Khi phải hoạt động quá nhiều trong bộ đồ ôm sát cùng chiếc mặt nạ kín mít ấy, tôi dễ bị nghẹt thở.

Trở lại Spider-Man: Homecoming (2017), có cảnh Người Nhện mắc kẹt dưới đống đổ nát và phải đấu tranh với chính mình để nhấc tấm bê tông nặng nề ra khỏi người. Tôi phải đeo mặt nạ khi đóng cảnh này, và tổ sản xuất đã đổ nước từ trên xuống, ngày càng nhiều nước đọng lại trên mặt nạ. Bởi vậy, Zendaya lo là tôi không thở được.

- Kỷ niệm đáng nhớ nào giữa anh và trang phục Người Nhện bên ngoài phim trường?

- Tôi đã mặc đồ Người Nhện ra đường vài lần. Tôi và anh trai lái xe vòng quanh London vào buổi sáng sớm, và chúng tôi đến một số địa danh nổi tiếng nhất trong thành phố. Chúng tôi còn tổ chức khiêu vũ với nhau, thật sự rất vui.

Không muốn đóng Người Nhện sau năm 30 tuổi

- Những ngày tháng trên trường quay Người Nhện có ý nghĩa gì với anh?

- Có nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm. Đó có thể là ngày quay suôn sẻ, những câu thoại vui vẻ khiến mọi người đều bật cười, nhưng cũng có những ngày khó khăn, phải quay đi quay lại nhiều lần chỉ một cảnh. Đôi khi, tất cả còn bật khóc chỉ vì một câu thoại gây xúc động. Nhưng chung quy, mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa.

Với cá nhân tôi, thỉnh thoảng tôi khó chịu, thất vọng vì cảm giác bản thân chưa đủ chăm chỉ. Những lúc như vậy, tôi xem lời khuyên của đạo diễn và các bậc tiền bối như liều thuốc vực dậy tinh thần hiệu quả.

- Sau Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame và bây giờ là Spider-Man: No Way Home, nhân vật Người Nhện ngày càng xuất hiện ấn tượng, chiến đấu với nhiều đối thủ nguy hiểm hơn. Anh làm thế nào để đáp ứng kỳ vọng của khán giả?

- Rất may, đó không phải là nhiệm vụ của tôi (cười). Công việc của tôi là chỉ nói thoại và diễn xuất. Những người thông minh hơn tôi rất nhiều đã được giao nhiệm vụ sáng tạo nội dung, nảy ra ý tưởng mới. Tôi háo hức xem họ nghĩ ra điều gì.

Trong cảm nhận của tôi, Spider-Man: No Way Home là cái kết hoàn hảo cho hành trình của Người Nhện. Và nếu đã đến lúc tôi phải bước xuống để người mới tiến lên, tôi cũng quá đỗi tự hào.

Tom Holland trong sự kiện giao lưu với người hâm mộ Spider-Man: No Way Home ở Regal Sherman Oaks, Mỹ. Ảnh: Hollywood Reporter.

- Đã có những ví dụ về các diễn viên trở nên thờ ơ với nhân vật sau thời gian dài gắn bó. Anh thì sao?

- Tôi hiểu rằng nhân vật đã thay đổi cuộc đời tôi ngoạn mục thế nào, và tôi rất biết ơn điều đó. Tôi cảm thấy vinh dự và choáng ngợp khi đã được đóng vai này đến lần thứ 6. Đến cả chuyên gia trang điểm của, Rachael Speke, đã khóc vì xúc động trong sự kiện giao lưu cùng người hâm mộ.

- "Nếu đóng vai Người Nhện sau năm 30 tuổi, tôi đã làm sai điều gì đó". Câu nói của anh trong cuộc phỏng vấn gần đây khiến tôi nhớ đến Robert Pattinson. Sau khi chấm dứt hợp đồng với thương hiệu đầu tiên, Pattinson có 7 năm khám phá những nhân vật thú vị và táo bạo khác. Tom Holland, anh có háo hức về giai đoạn chuyển mình như thế không?

- Phải thừa nhận rằng tôi thích khám phá và trải nghiệm những dạng vai diễn khác nhau. Tuy nhiên tôi đã bắt đầu đóng phim từ năm 11 tuổi và chưa làm bất cứ công việc nào khác ngoài diễn xuất. Tôi muốn thử nghiệm những điều mới. Tôi không biết liệu bản thân có muốn tiếp tục làm diễn viên hay không. Tôi chỉ mong muốn mở một xưởng mộc và làm một người cha tốt.

Tôi may mắn và biết ơn những người đã giúp tôi có chỗ đứng trong lĩnh vực phim ảnh, công việc đã mang lại cho tôi sự ổn định và nhiều cơ hội phía trước. Nhưng bây giờ, câu hỏi tôi cần trả lời trong 5 năm tới sẽ là "Tương lai mình thế nào?", hơn là "Di sản sự nghiệp mà mình để lại sẽ to lớn ra sao?".