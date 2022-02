Tom Holland gặp khó khăn với vai diễn mới

Sau “Spider-Man: No Way Home”, Tom Holland tiếp tục đảm nhận vai nam chính Nathan Drake trong bộ phim chuyển thể từ video game “Uncharted”.

Trong một bài phỏng vấn mới thực hiện với The Hollywood Reporter, Tom Holland đã chia sẻ về những thử thách phải đương đầu khi thủ vai nam chính trong dự án Uncharted. Một trong số đó là quá trình làm quen với tính cách của nhân vật Nathan Drake. Theo Holland, Drake khác với phần lớn vai diễn trước đây của mình.

“Một trong những thử thách khó khăn hơn cả khi thủ vai Nathan Drake là việc biến mình thành 'anh chàng hào hoa’. Từ trước tới nay, tôi luôn vào vai các nhân vật nằm bên lề cuộc vui, ít bạn bè và kém quảng giao. Nathan Drake thì hoàn toàn ngược lại. Điều này khiến tôi mất khá nhiều thời gian để làm quen với nhân vật cũng như hóa thân một cách nhịp nhàng”, Holland nói.

Trong một bài phỏng vấn với Total Film, Holland chia sẻ thất bại khi nỗ lực thuyết trình kịch bản phim về phiên bản 007 trẻ tuổi đã giúp mình có được vai diễn Nathan Drake. Ảnh: Sony.

Tom Holland nổi tiếng với nhân vật chàng mọt sách trong loạt phim Spider-Man thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Những năm qua, anh cũng có một số vai diễn đáng nhớ trong phim điện ảnh Cherry (2021) hay The Devil All the Time (2020). Tuy nhiên, những vai diễn này vẫn chưa giúp nam diễn viên thoát khỏi cái mác anh chàng nhút nhát trên màn ảnh.

Vai diễn chàng thợ săn cổ vật Nathan Drake là cơ hội tốt để Tom Holland đa dạng khả năng diễn xuất. Nam diễn viên đã tăng cường tập luyện để có thể hình vạm vỡ hơn, phù hợp với mô tả nhân vật. Hồi tháng 2/2021, Tom Holland từng chia sẻ về những thương tích khi ghi hình một số cảnh hành động trong Uncharted: “Những vết thâm tím và trầy xước gây ra do treo người trên dây, hay ngã từ cao xuống thực sự rất kỳ quặc”.

Dự án điện ảnh Uncharted được phát triển từ năm 2008. Kịch bản phim khai thác những sự kiện xảy ra với nam chính Nathan Drake trước khi cốt truyện trong trò chơi điện tử bắt đầu. Phiên bản trẻ tuổi của Drake do Tom Holland thể hiện. Mark Wahlberg đảm nhận vai Sully - người thầy của nhân vật chính.

Uncharted do Ruben Fleischer làm đạo diễn, với sự góp mặt của Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali và Tati Gabrielle. Phim chính thức phát hành từ ngày 18/2.