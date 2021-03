Tom Holland bị thương khi quay ‘Spider-Man: No Way Home’

Bức ảnh hậu trường chụp cùng ê-kíp hé lộ khuôn mặt trầy xước, rớm máu của Tom Holland khi thủ vai anh hùng bắn tơ.

ScreenRant đưa tin một bức ảnh hậu trường Spider-Man: No Way Home mới được tài khoản Twitter SpideyNews chia sẻ hôm 27/3. Trong hình, Tom Holland, vẫn mang lớp hóa trang rớm máu của Spider-Man, cười tươi bên cạnh bạn diễn Zendaya, Jacob Batalon và các thành viên trong ê-kíp sản xuất.

Khuôn mặt trầy xước trong ảnh dự báo hành trình khó khăn mà cậu thiếu niên Peter Parker sẽ trải qua ở phần phim mới. Cuối Far From Home, Spider-Man đã bị lộ danh tính thật Peter Parker. Tới No Way Home, anh sẽ phải tìm cách giải quyết những rắc rối mà tiết lộ ấy mang lại.

Bức ảnh hậu trường được SpideyNews chia sẻ. Ảnh: Twitter.

Spider-Man cũng phải đối mặt với hai kẻ thù đã lộ diện là Electro (Jamie Foxx) và Doctor Octopus (Alfred Molina). Cả Electro và Doc Ock đều là ác nhân đến từ các vũ trụ Spider-Man trên màn ảnh trước đó. Người dìu dắt Spider-Man trong phần phim mới sẽ là Doctor Strange, do Benedict Cumberbatch thủ vai.

Ngày 28/3, đoàn phim Spider-Man: No Way Home cũng công bố tin đã chính thức đóng máy. Người hâm mộ siêu anh hùng nhả tơ có thể đếm ngược tới ngày phim tung trailer đầu tiên từ bây giờ.

Cũng theo ScreenRant, trên Instagram cá nhân, George Cottle - diễn viên đóng thế của đoàn No Way Home - đã kỷ niệm sự kiện này bằng lời cảm ơn Holland, Zendaya, Batalon và đạo diễn Jon Watts. Cottle nhắc đến cả Chris Daniels, diễn viên đóng thế cho Tobey Maguire trong bộ ba Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi.

Phần phim thứ 3 trong loạt Spider-Man do Tom Holland thủ vai bấm máy từ cuối 2020. Đầu 2021, Marvel Studios công bố nhan đề chính thức của tác phẩm là Spider-Man: No Way Home. Phim được xếp lịch phát hành tại rạp vào tháng 12.

Trước No Way Home, khán giả sẽ được xem Black Widow, tác phẩm đầu tiên của vũ trụ siêu anh hùng Marvel trên màn ảnh rộng sau hai năm vắng bóng. Phim ra rạp từ 9/7 và sẽ được phát hành song song cùng ngày trên dịch vụ trực tuyến Disney+.