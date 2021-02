Tom Holland bầm dập toàn thân khi quay ‘Uncharted’

Nam diễn viên 24 tuổi hé lộ bộ phim dựa trên trò chơi "Uncharted" sắp ra mắt sẽ có quy mô rất hoành tráng.

CBR đưa tin trong chương trình truyền thanh Variety’s Award Circuit, Tom Holland đã chia sẻ về quá trình thực hiện Uncharted - bộ phim chuyển thể từ series trò chơi điện tử cùng tên. Nam diễn viên đồng thời tiết lộ những điều khán giả có thể mong đợi ở phiên bản Nathan Drake do mình thể hiện.

Nam diễn viên cũng dành lời khen ngợi cho bạn diễn Mark Wahlberg trong vai Victor “Sully” Sullivan. Tom Holland mô tả những pha hành động trong phim là cực kỳ hoành tráng.

Anh chia sẻ về thương tích mình gặp phải trong quá trình quay phim: “Những vết thâm tím và trầy xước gây ra do treo người trên dây, hay ngã từ cao xuống thực sự vô cùng kỳ quặc”.

Tạo hình Nathan Drake thời trẻ do Tom Holland thủ vai. Ảnh: Sony.

Dự án điện ảnh Uncharted được phát triển từ năm 2008, không lâu sau khi trò chơi điện tử Uncharted: Drakes' Fortune phát hành trên hệ máy PlayStation 3. Sau khi kịch bản đầu tiên không được thông qua và đạo diễn David O. Russell rời dự án, nội dung phim được viết lại.

Kịch bản mới khai thác những sự kiện xảy ra với nhân vật chính Nathan Drake trước khi cốt truyện trong trò chơi điện tử bắt đầu. Phiên bản trẻ tuổi của Drake do Tom Holland thể hiện. Mark Wahlberg, cái tên từng được chọn thủ vai Drake theo kế hoạch ban đầu, nay đảm nhận vai Sully - người hướng dẫn cho nhân vật chính.

Phim do Ruben Fleischer làm đạo diễn, với sự góp mặt của Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali và Tati Gabrielle. Tác phẩm đóng máy vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phim ra rạp vào 11/2/2022, tức muộn nửa năm so với kế hoạch cũ.