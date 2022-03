Tom Hiddleston: 'Tôi chỉ tạm thời là nam chính trong phim về Loki'

Chia sẻ với người hâm mộ, ngôi sao thủ vai thần lừa lọc Loki của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khẳng định mình chỉ là nam chính tạm thời của TV series “Loki”.

Ngày 2/3, Tom Hiddleston và bạn diễn Sophia Di Martino đã tham gia một buổi tọa đàm xoay quanh TV series Loki do họ thủ vai chính được tổ chức tại London, Anh. Theo Variety, trong chương trình, Tom Hiddleston đã chia sẻ về trải nghiệm hóa thân thành Loki một lần nữa ở TV series cùng tên của Disney+.

Trong phim, anh thủ vai một trong các biến thể của Loki, được sinh ra khi dòng thời gian bị phân nhánh tại thời điểm các Avengers bắt được Loki tại New York 2012. Phiên bản của Hiddleston đã chạm trán nhiều biến thể muôn hình vạn trạng khác và trở thành bạn đồng hành của Sylvie (Sophia Di Martino) - Loki, nhưng mang giới tính nữ.

Loki thừa nhận mình là người song tính và đem lòng cảm mến Sylvie chính là hai trong những chuyển biến tâm lý quan trọng của nhân vật mùa đầu tiên của Loki. Ảnh: Disney+.

“Tôi chỉ tạm thời là nam chính. Tôi luôn luôn tâm niệm điều này. Đây là vai diễn lớn. Nhân vật là một biểu tượng - thần lừa lọc, tay sai của hỗn mang. Tôi chỉ là người tái hiện nhân vật ấy trên màn ảnh trong một khoảng đời hữu hạn. Loki đã tồn tại hàng thế kỷ, và sẽ còn trường tồn trong hàng thế kỷ nữa. Hiện giờ, tôi chỉ là người sống dưới cái bóng của nhân vật này”, Tom Hiddleston chia sẻ.

Nói về lý do tái xuất với vai Loki trên màn ảnh nhỏ, Tom Hiddleston chia sẻ anh bị cuốn hút bởi chủ đề bản sắc và sự chấp nhận của nội dung series. Anh nói: “Trong phim, TVA ít nhiều buộc Loki phải đối mặt với bản chất muôn mặt của mình, đặt cho anh ta câu hỏi ‘Anh là ai?’. Tôi nhận thấy đây là hướng đi mới để khám phá nhân vật mình từng thủ vai gần mười năm qua. Cốt truyện tạo cảm giác nguyên bản, mới mẻ thay vì chúng tôi đang lặp lại chính mình”.

Tài tử người Anh cũng chia sẻ Loki không chỉ kể về câu chuyện gã thần lừa lọc do mình thủ vai du hành không gian và thời gian. Nội dung phim còn đề cập đến nhiều chủ đề uyên bác hơn như triết học và tâm lý học. Tinh thần này được phản chiếu khá rõ nét qua mối quan hệ giữa Loki và Sylvie xuyên suốt hành trình tìm kiếm lối thoát cho mình.

“Vài năm trước, khi Michael Waldron đang viết tập mở màn (pilot) cho Loki, chúng tôi đã có cuộc tán gẫu về các học thuyết tâm lý, hiện tượng buộc lặp lại và câu hỏi về sự bất biến. Ta có khả năng thay đổi không? Nếu có, liệu những người xung quanh có sẵn sàng chấp nhận con người mới ấy? Ta có thể hiểu tường tận chính mình?”, Hiddleston hồi tưởng.

Cuối mùa phim đầu tiên, Loki và Sylvie đã gặp được He Who Remains (Jonathan Majors), nhân vật đứng sau thao túng tổ chức TVA từng giam giữ và âm mưu trừ khử họ. Gã cũng là người bảo vệ dòng thời gian của Vũ trụ Điện ảnh Marvel an toàn khỏi các hiểm nguy từ đa vũ trụ.

Bất chấp lời cảnh báo của He Who Remains về khả năng đa vũ trụ mở ra và phiên bản tàn ác hơn của mình sẽ xuất hiện, Sylvie vẫn kết liễu gã. He Who Remains chết khiến dòng thời gian bắt đầu phân nhánh và Loki nhiều khả năng đã lạc sang một vũ trụ song song khác. Series đã được bật đèn xanh sản xuất mùa 2.