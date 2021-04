Tom Hiddleston tỏa sáng trong trailer phim truyền hình ‘Loki’

Series phim về Loki dài 6 tập, sẵn sàng lên sóng dịch vụ trực tuyến từ ngày 11/6.

Trailer của 'Loki' Series truyền hình về Loki công bố trailer hôm 5/4. Phim lên sóng dịch vụ trực tuyến từ ngày 11/6.

Screen Crush đưa tin ngày 5/4, Marvel Entertainment đã công bố trailer chính thức của Loki. Đây là series phim riêng về Loki, Thần Lừa lọc kiêm cậu em trai nuôi đa mưu túc trí của Thầm Sấm.

Series sẽ tiếp nối các sự kiện trong Avengers: Endgame (2019), khi Loki (Tom Hiddleston) trong quá khứ ăn cắp khối Tesseract và trốn thoát, tạo ra một nhánh thực tại mới. Ở thực tại này, hắn sẽ tiếp tục con đường làm tội phạm thay vì hoàn lương và bị Thanos sát hại như trong Avengers: Infinity War (2018).

Nhờ một phút sơ suất trong nhiệm vụ Time Heist của các Avenger trong Endgame, Loki đã thoát chết. Ảnh: Marvel Studios.

Trong hành trình mới, Loki xuất hiện ở Time Variance Authority, tổ chức với nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn của dòng thời gian. Một trong các nhân viên làm việc ở đây, Mobius M. Mobius (Owen Wilson), đã thuyết phục Loki hợp tác với mình. Nhưng với gã thần chuyên lọc lừa thiên hạ, một thỏa thuận hợp tác sẽ không bao giờ chỉ là một thỏa thuận hợp tác.

Phim do Kate Herron đạo diễn và Michael Waldron đảm nhận vai trò trưởng nhóm biên kịch, với sự góp mặt của Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sasha Lane, Sophia Di Martino và Richard E. Grant. Series gồm 6 tập, bắt đầu lên sóng dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ từ 11/6.

Loki là TV series thứ ba của Marvel Studios sau WandaVision và The Falcon and the Winter Soldier. Loạt phim là nỗ lực của ông lớn Marvel Entertainment nhằm mở rộng vũ trụ siêu anh hùng MCU trên màn ảnh nhỏ.

Trên màn ảnh rộng, khán giả sẽ chờ đón Black Widow phát hành vào ngày 9/7. Bộ phim là tác phẩm mở màn Kỷ nguyên IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên màn ảnh rộng sau gần hai năm gián đoạn. Tiếp nối Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals dự kiến lần lượt ra mắt vào tháng 9 và tháng 11.