Tom Hiddleston tiết lộ lý do hơn ba năm chỉ đóng một vai Loki

Tài tử người Anh trải lòng về thay đổi trong lựa chọn sự nghiệp những năm gần đây.

Trước thềm sự kiện bộ phim truyền hình Loki ra mắt trên nền tảng Disney+ từ 11/6, tài tử Tom Hiddleston thực hiện cuộc phỏng vấn với tờ Empire. Trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên đề cập tới nguyên do mình im hơi lặng tiếng những năm qua.

Taylor Swift và Tom Hiddleston từng có thời gian ngắn bên nhau năm 2016. Ảnh: Popsugar.

Theo The Independent, chia sẻ của Tom Hiddleston ngầm ám chỉ mối quan hệ tình cảm chóng vánh giữa anh với Taylor Swift.

Cặp nghệ sĩ từng khiến truyền thông dư luận xôn xao vào năm 2016 khi bức ảnh Hiddleston mặc chiếc áo ghi chữ “I love TS” xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo.

Tuy nhiên, sau khi Hiddleston và Swift đường ai nấy bước không lâu sau đó, tài tử người Anh ít xuất hiện trước báo chí và truyền thông. Ngoài các dự án thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel và tham gia lồng tiếng phim hoạt hình, sau Kong: Skull Island (2017), anh chưa có thêm vai diễn mới trên màn ảnh rộng.

Tom Hiddleston mô tả bản thân đã có “một khoảnh khắc để nhìn lại bản thân”, ám chỉ sự gia tăng danh tiếng khiến anh phải cân nhắc kỹ lưỡng những vai diễn mình sẽ nhận.

“Một vài cơ hội đến và tôi suy nghĩ về chúng kỹ càng. Tuy nhiên, khi cảm thấy không ổn, tôi sẽ từ chối. Tôi đã hóa thân thành nhiều nhân vật, ở nhiều bối cảnh và câu chuyện khác nhau trên khắp thế giới. Quan trọng là ta phải tách bạch những giá trị thực trong cuộc sống và vun đắp cho nó. Bởi nếu bạn bỏ bê, chúng rồi sẽ biến mất. Cứ thế, một ngày kia, khi bạn trở về nhà, sẽ chẳng còn gì ở đó nữa”, anh chia sẻ.

Trong hơn ba năm qua, Loki là vai diễn duy nhất của Tom Hiddleston trên màn ảnh rộng. Ảnh: Getty Images.

Nam diễn viên cũng so sánh quan điểm này với tôn chỉ mà nhân vật ma cà rồng do Tilda Swinton thể hiện trong Only Lovers Left Alive (2013) theo đuổi. Bộ phim của đạo diễn Jim Jarmusch còn có sự góp mặt của Hiddleston.

“Với cô ấy, cuộc đời xoay quanh việc sinh tồn, tôn trọng thiên nhiên, nuôi dưỡng lòng tử tế, tình bạn, và nhảy múa. Có lẽ trong lúc này, thứ tôi cần làm là thuân thủ lời khuyên ấy.

Thành thực mà nói, tôi đã nhảy khá nhiều, và có lẽ nên tiếp tục. Nhưng tôi chắc chắn rằng có những người nghĩ rằng chừng ấy thôi đã là quá nhiều”, anh kết luận.