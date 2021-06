Tom Hiddleston - tài tử sinh ra để đóng vai gã ác nhân đẹp trai

Hơn ba năm chỉ đóng vai Loki nhưng vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng toàn cầu, Tom Hiddleston là trường hợp thú vị của điện ảnh thế giới.

Năm 2021 đánh dấu cột mốc 10 năm nhân vật Loki xuất hiện trên màn ảnh rộng thông qua diễn xuất của tài tử Tom Hiddleston. Được mệnh danh là vị thần xảo trá, Loki gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ tính cách nóng, lạnh khó lường, hành tung bí hiểm, ngoài mặt luôn tỏ vẻ xa cách để che giấu nội tâm giàu tình cảm... Gã vừa là hình ảnh đối lập, vừa mang đến sự bổ sung hoàn hảo cho một thần Thor chính trực, giản đơn trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Tom Hiddleston có màn tung hứng nhịp nhàng với tài tử Owen Wilson trong mini-series Loki. Ảnh: Disney+.

Ngày 9/6, Tom Hiddleston tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ bằng vai diễn gã Thần Lừa lọc quen thuộc trong mini-series Loki. Bộ phim gồm 6 tập, xoay quanh chuyến phiêu lưu của biến thể Loki được sinh ra khi gã cướp khối Tessaract và bỏ trốn trong Avengers: Endgame (2019).

Series hiện đã lên sóng được hai tập và thu hút sự theo dõi của khán giả.

Tài tử sinh ra để vào vai Loki

Sau này, chính bản thân Tom Hiddleston, khi trả lời phỏng vấn báo chí, đã chia sẻ anh cảm thấy giữa mình và Loki không có điểm tương đồng.

“Lúc ấy, đoàn làm phim tìm kiếm những diễn viên ít tiếng tăm để khán giả không có bất kỳ sự liên tưởng nào. Họ muốn khán giả đón nhận những nhân vật mới thông qua diễn xuất của các tài năng trẻ.

Thông báo tuyển diễn viên của Marvel Studios khi ấy chỉ viết nếu bạn cao hơn 1,83 m và tóc vàng, bạn có thể tới thử vai. Tôi mới chỉ tham gia thử vai Thor mà chưa bao giờ vào vai Loki trước mặt ban giám tuyển. Thế nên việc trúng vai Loki với tôi là điều thật sự khó tin” – Tom Hiddleston chia sẻ trên chương trình The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Tom Hiddleston được nhận xét sinh ra để đóng vai Loki. Ảnh: Marvel Studios.

Về phía đạo diễn Kenneth Branagh, anh giải thích chính khiếu hài hước và sự hào hứng trước các thử thách mới của Tom Hiddleston đã khiến nam diễn viên trở thành lựa chọn hiển nhiên cho vai Loki.

Anh nói: “Tom cho bạn ấn tượng rằng cậu ấy sẵn sàng cho bất kỳ vai diễn nào. Tom có trí tưởng tượng phong phú, giống như Loki. Cậu ấy có khiếu hài hước tinh quái và như thể sinh ra cho vai diễn gã thần xảo quyệt. Tôi cảm giác Tom có tố chất ngôi sao, nhưng cậu ấy cũng là người giàu tinh thần tập thể”.

Sự nhạy bén của Tom Hiddleston là điều được vị đạo diễn đánh giá cao. Tài tử hiểu nhân vật của mình, biết phải làm gì để mang đến cho khán giả một Loki chân thực nhất. Thực tế đã chứng minh Tom Hiddleston sinh ra là dành cho Loki và ngược lại.

Vậy nên, bơn ba năm kể từ Thor: Ragnarok (2017) tới Loki (2021), Hiddleston chỉ đóng duy nhất vai Loki trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình nhưng vẫn là cái tên sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo.

Hành trình đến với Hollywood

Trước khi gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai Loki, hoạt động nghệ thuật của Tom Hiddleston chỉ gói gọn trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và sân khấu tại Vương quốc Anh.

Tom Hiddleston theo học diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Kịch Hoàng gia (RADA) tại London và tốt nghiệp vào năm 2005. Từ năm 2001, anh đã sớm để lại dấu ấn với khán giả quê nhà qua một số vai diễn trong các series phim truyền hình Anh quốc.

Năm 2006, Tom Hiddleston có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp. Anh thủ vai cậu thiếu niên nổi loạn Oakley trong bộ phim Unrelated (2007) của đạo diễn Joanna Hogg. Phim cũng có sự góp mặt của em gái anh là Emma Hiddleston.

Tom Hiddleston thuở mới vào nghề trong Unrelated. Ảnh: IMDb.

Cuối thập niên 2000, đầu thập niên 2010, Tom Hiddleston tham gia thử vai thần Thor của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Quyết định này đã thay đổi sự nghiệp của nam diễn viên người Anh mãi mãi.

Trước khi thử vai, Hiddleston đã đầu tư thời gian và công sức tập luyện để có được hình thể vạm vỡ gần nhất với miêu tả thần Thor trong thần thoại Bắc Âu cũng như truyện tranh Marvel. Anh xuất hiện tại buổi thử vai với mái tóc dài màu vàng, tay nắm chặt Mjolnir - cây búa của Thần Sấm - để thử vai Thor.

Số phận đã mỉm cười với Tom Hiddleston theo cái cách không ai ngờ. Anh trượt vai Thor, nhưng được chính đạo diễn Kenneth Branagh nhắm vào vai cậu em trai bất hảo Loki.

Sự trở lại sau hơn ba năm yên ắng

Thành công của vai Loki trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã trải hoa hồng lên con đường dẫn Tom Hiddleston đến với Hollywood cũng như danh xưng "ngôi sao toàn cầu". Anh có tên trong nhiều dự án hơn và dần dà trở thành gương mặt nam chính của nhiều bộ phim được đánh giá cao về tính nghệ thuật hay doanh thu phòng vé như Only Lover Left Alive (2013), I Saw the Light (2015), Crimson Peak (2015) và gần đây nhất là bom tấn Kong: Skull Island (2017).

Năm 2016, Tom Hiddleston thủ vai nam chính Jonathan Pine trong mini-series lấy đề tài chính kịch, tội phạm pha trộn yếu tố kỳ bí The Night Manager. Vai diễn mang về cho Hiddleston đề cử tại nhiều giải thưởng điện ảnh và truyền hình danh giá.

The Night Manager là tác phẩm đánh giá chính xác năng lực diễn xuất của Tom Hiddleston. Ảnh: aMC.

Tài tử được đề cử tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc - thể loại phim truyền hình giới hạn hoặc điện ảnh của Emmy 2016 cho vai diễn trong mini-series The Night Manager. Cùng năm, anh tiếp tục được Critics' Choice TV Award đề cử ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc - thể loại phim truyện chiếu truyền hình hoặc series giới hạn.

Dấu ấn quan trọng nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của Tom Hiddleston chỉ đến vào năm 2017 khi anh thắng giải Nam diễn viên xuất sắc - thể loại phim truyền hình giới hạn hoặc phim truyện chiếu truyền hình của Quả cầu Vàng 2017 với The Night Manager.

Nếu vai diễn Loki mang lại cho tài tử người Anh danh tiếng toàn cầu, nhân vật người cựu binh kiêm quản lý khách sạn Jonathan Pine là sự công nhận từ giới chuyên môn về Tom Hiddleston là diễn viên thực tài.

Sau chiến thắng tại Quả cầu Vàng 2017, từ năm 2018, ngoài những lần thủ vai Loki, Tom Hiddleston hầu như không nhận dự án mới. Chia sẻ với tờ Empire hồi tháng 4 về quãng thời gian im hơi lặng tiếng, tài tử cho hay: “Một vài cơ hội đến và tôi suy nghĩ về chúng kỹ càng. Tuy nhiên, khi cảm thấy không ổn, tôi sẽ từ chối.

Tôi đã hóa thân thành nhiều nhân vật, ở nhiều bối cảnh và câu chuyện khác nhau trên khắp thế giới. Quan trọng là ta phải tách bạch những giá trị thực trong cuộc sống và vun đắp cho nó. Bởi nếu bạn bỏ bê, chúng rồi sẽ biến mất. Cứ thế, một ngày kia, khi bạn trở về nhà, sẽ chẳng còn gì ở đó nữa”, anh chia sẻ.

Sau mini-series Loki, Tom Hiddleston trở lại với màn ảnh nhỏ trong series What If? của Marvel Studios vào tháng 8. Anh cũng có tên trong hai dự án truyền hình mới được công bố là The Essex Serpent và White Stork.