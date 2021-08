Tom Hardy muốn Venom đối đầu Spider-Man

Nam diễn viên Tom Hardy khẳng định anh sẽ “làm mọi thứ có thể” để đưa Venom và Spider-Man (Tom Holland) đối đầu trên màn ảnh.

Yahoo! Movies đưa tin trong bài phỏng vấn với Esquire UK, nam diễn viên Tom Hardy chia sẻ anh mơ ước được thấy cảnh nhân vật phản anh hùng Venom mình thủ vai đối đầu với Spider-Man của Tom Holland trên màn ảnh.

“Tôi hy vọng và nỗ lực bằng mọi cách để thúc đẩy khả năng này trở thành hiện thực. Tất nhiên là trong khuôn khổ những gì được phép”, Tom Hardy chia sẻ. Tài tử cũng bày tỏ lạc quan về tương lai của màn kết hợp giữa hai siêu anh hùng: “Sẽ thật uổng phí nếu cờ đã đến tay mà ta lại từ chối phất. Thế nên, tôi muốn thử sức trong màn kết hợp này”.

Tom Hardy làm việc cùng đạo diễn Andy Serkis trên phim trường Venom: Let There Be Carnage. Ảnh: Sony.

Trong bài phỏng vấn, Hardy cũng tiết lộ về kế hoạch sản xuất phần thứ 3 của Venom. “Tôi cũng đang suy nghĩ về tương lai của phần phim thứ ba. Tôi cho rằng cần phải viết kịch bản hậu truyện mới ngay từ lúc này.

Thành công của phần phim thứ hai là yếu tố quan trọng thúc đẩy hãng phim bật đèn xanh cho phần 3 được sản xuất. Nhưng hiện hãng rất hài lòng với Venom: Let There Be Carnage”, tài tử nhận xét.

Dù sinh ra từ truyện tranh Marvel Comics, bản quyền làm phim về nhân vật Venom cùng nhiều nhân vật khác đến từ vũ trụ Spider-Man hiện thuộc sở hữu của Sony Pictures. Venom của Hardy và các nhân vật này hợp thành Vũ trụ Điện ảnh Nhân vật Marvel thuộc Sony (SPUMC).

Spider-Man của Tom Holland là siêu anh hùng nằm trong khoảng giao giữa SPUMC và Vũ trụ Điện ảnh Marvel của Marvel Studios. Không chỉ góp mặt trong những bộ phim riêng do Sony và Marvel Studios hợp tác sản xuất, Spider-Man còn là một phần của biệt đội Avengers thuộc MCU.

Tom Hardy đã thủ vai Venom trong phần phim riêng Venom ra mắt năm 2018 và hậu truyện Venom: Let There Be Carnage dự kiến phát hành trong tháng 9. Trong Let There Be Carnage, ngoài vai trò nam chính, Hardy cũng tham gia xây dựng kịch bản và sản xuất.