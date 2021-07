Tom Hanks rao bán ngôi nhà di động

Dù có tuổi đời gần 30 năm, chiếc Airstream Model 34 vẫn có được hiện trạng tốt ở cả bên ngoài và trong nội thất. Cùng với đó, người mua sẽ có được nhiều dấu ấn đặc biệt từ Tom Hanks và các bộ phim bom tấn của ông như Apollo 13, Forrest Gump, Philadelphia, Catch Me If You Can...