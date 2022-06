Tom Hanks gầy rộc, bước đi run rẩy

Một bác sĩ có kinh nghiệm cho biết việc Tom Hanks run rẩy là dấu hiệu ban đầu của chứng Parkinson. Trước đó, nam diễn viên nhiều năm mắc bệnh tiểu đường type II.

Theo Daily Mail, Tom Hanks khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò tại Manhattan, New York. Theo paparazzi, ngôi sao 65 tuổi bước đi với đôi tay run rẩy, ngoại hình khác xa hoàn toàn so với vài tháng trước.

Trong buổi ra mắt Elvis trước đó - bộ phim ông đóng vai quản lý của Elvis Presley - sức khỏe của Tom Hanks cũng giảm hẳn. Dạo gần đây, nam diễn viên thường xuyên lộ rõ vẻ gầy gò và thiếu sức sống. Đôi tay của Hanks run rẩy khi trả lời phỏng vấn tại buổi ra mắt phim ở Manhattan cùng vợ Rita Wilson.

Hình ảnh gầy rộc mới của Tom Hanks khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: BackGrid.

Với tình hình của Tom Hanks, một bác sĩ nói với Daily Mail rằng nhiều khả năng đây là dấu hiệu ban đầu của bệnh Parkinson. Tiến sĩ Stuart Fischer, bác sĩ tốt nghiệp Đại học Yale, hiện là giám đốc hai viện dưỡng lão ở New York nói: "Bàn tay run rẩy là dấu hiệu ban đầu của bệnh. Quá trình này có thể mất vài tuần, vài tháng trước khi mắc bệnh hoàn toàn".

Nhìn hình ảnh mới của Tom Hanks, nhiều người thắc mắc liệu tình hình sức khỏe nam diễn viên không ổn hay tài tử nổi tiếng đang giảm cân để đóng phim mới.

Tại Hollywood, Hanks nổi tiếng hy sinh cho vai diễn, bao gồm việc nhịn ăn để đóng vai người kẹt trên đảo hoang (Castaway), nhân vật bị AIDS sắp chết trong Philadelphia. Trong hai bộ phim, Tom Hanks giảm lần lượt 22 kg và 16 kg.

Tom Hanks đóng vai quản lý của Elvis Presley trong phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc. Ảnh: Insider.

Nam diễn viên cũng nổi tiếng với việc tăng cân để đóng phim, đáng chú ý nhất là A League of their Own (1992) với 14 kg.

Năm 2013, Tom Hanks xác nhận ông mắc bệnh tiểu đường type II. Trong một cuộc phỏng vấn, tài tử nói ông được bác sĩ thông báo mắc chứng cao huyết áp và bệnh tiểu đường từ năm 36 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với Radio Times, Tom Hanks nói ông là một phần của thế hệ lười biếng tại Mỹ. "Tôi hoàn toàn là tên ngốc. Tôi có thể tránh được bệnh nếu không ăn quá nhiều bánh mì kẹp thịt phô mai".