Tóm gọn nhóm chuyên hack Facebook để lừa đảo

Người dùng Facebook bị hack tài khoản cá nhân, sau đó kẻ gian sử dụng tài khoản này để nhắn tin đến người thân, bạn bè của họ để mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền.

Qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra nhiều vụ việc người dùng mạng xã hội Facebook bị hack tài khoản cá nhân, sau đó kẻ gian sử dụng tài khoản này để nhắn tin đến người thân, bạn bè của họ để mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền giùm rồi chiếm đoạt.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà các bị hại không trình báo vụ việc đến cơ quan công an, nên đã gây khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước nắm được thông tin chị L.T.T.N. (33 tuổi, trú tại huyện Đồng Phú) là một trường hợp bị hack tài khoản Facebook. Các nghi phạm đã hack tài khoản Facebook của chị, sau đó lừa nhiều bạn bè của chị N để chiếm đoạt với số tiền 55 triệu đồng.

Tổ chức truy xét trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã xác định được đây là một nhóm hoạt động chuyên nghiệp đang có mặt tại tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Xuân Quý tại cơ quan công an.

Ngay sau khi xác định được nhóm gây án, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã phân công một tổ công tác ra Quảng Trị phối hợp với các đồng nghiệp tại Công an tỉnh Quảng Trị để tiến hành điều tra, xác minh. Qua nhiều ngày kiên trì điều tra xác minh, thu thập thông tin tài liệu, tổ công tác đã xác định được nghi phạm và tiến hành triệu tập đến cơ quan công an làm việc.

Những người bị triệu tập gồm Nguyễn Đức Thủy, 20 tuổi, trú thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Xuân Quý, 22 tuổi, trú thôn An Thuận, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại cơ quan công an, Thủy và Quý đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, họ sử dụng đường link hack tạo trên Internet gửi tin nhắn qua Messenger nhờ bình chọn kèm đường link cho nhiều người để hack tài khoản, khi người nhận truy cập đường link để bình chọn sẽ dẫn đến trang website có giao diện “tài năng nhí”... để tham gia bình chọn thì phải điền đầy đủ thông tin đăng nhập tài khoản Facebook.

Lúc này 2 nghi phạm sẽ lấy được thông tin đăng nhập sử dụng cho việc hack tài khoản Facebook. Sau khi hack được tài khoản, họ nghiên cứu mục tin nhắn Messenger, xem cách thức chủ tài khoản nhắn tin với bạn bè, người thân rồi giả mạo là chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do kẻ gian cung cấp để chiếm đoạt.

Hai nghi phạm khai nhận từ tháng 1 đến nay đã hack trên 300 tài khoản Facebook của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng . Cơ quan công an đã thu giữ các tang vật gồm một laptop, 5 điện thoại di động là phương tiện được sử dụng để hack tài khoản Facebook, 4 tài khoản ngân hàng họ dùng để nhận tiền của bị hại, cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước xác định Phạm Văn Sơn, 25 tuổi, trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Quảng Trị có liên quan đến vụ án và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy tìm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông báo để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác không bị rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link, trang web lạ khi chưa tìm hiểu kỹ. Đồng thời, đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án hãy liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước (găp cán bộ điều tra Phạm Văn Quỳnh, số điện thoại 0916221133) để được giải quyết theo quy định pháp luật.