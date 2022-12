Tóm gọn nghi phạm có 5 tiền án, bán ma túy

Qua đấu tranh, Đạt khai mua số ma túy trên của một người tên Hoàng ở Bắc Ninh mang về bán kiếm lời.

Ngày 29/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm gồm Phạm Văn Đạt (SN 1990, trú tại thôn Quỳnh Huê, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Đỗ Vĩnh Hoàng (SN 1994,ở tại tòa nhà CT4, chung cư Thanh Bình, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, vào hồi 17h ngày 27/12, tại thuộc địa phận thôn Phạm Trang, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, bắt quả tang Đạt đang có hành vi cất giấu ma túy.

Phạm Văn Đạt và Đỗ Vĩnh Hoàng.

Qua khám xét, công an phát hiện, thu giữ trên người nghi phạm 17,742g Ketamine, 100 viên nén MDMA có khối lượng 50,875 g. Qua đấu tranh, Đạt khai mua số ma túy trên của một người tên Hoàng ở Bắc Ninh mang về bán kiếm lời.

Từ lời khai của Đạt, mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng. Qua khám xét, tổ công tác đã thu giữ 21,908 g methamphetamine; 15,041 g MDMS, 16,650 g Ketamine và 11 túi nylon màu cam có ký tự nước ngoài nghi là ma túy dạng “nước vui”.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Đạt và Hoàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, Đạt là người có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Hoàng có tiền án về tội hủy hoại tài sản.