Tom Cruise từng nói làm hậu truyện ‘Top Gun’ là vô trách nhiệm

Năm 1990, trong bài phỏng vấn với Playboy, Tom Cruise phát biểu việc thực hiện hậu truyện cho "Top Gun" là vô trách nhiệm.

Top Gun: Maverick là phần hậu truyện được thực hiện sau hơn ba thập kỷ của Top Gun (1986) - tác phẩm góp phần đưa tên tuổi Tom Cruise đến với khán giả toàn thế giới. Tuy nhiên, từng có thời điểm tài tử lên tiếng bài xích ý tưởng thực hiện phần hậu truyện cho bộ phim.

Theo Gizdomo, trong năm 1990, khi trả lời phỏng vấn tạp chí Playboy, Tom Cruise bày tỏ quan điểm về việc trở lại trong phần hậu truyện của dự án. Ở tuổi 28, tài tử cho hay sẽ không đóng hậu truyện của Top Gun dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Trong cuộc phỏng vấn năm 1990, phóng viên đã so sánh Top Gun với một bộ phim chiến tranh khác rất thành công của Tom Cruise là Born of the Fourth of July (1989). Điều này khiến Tom Cruise phải lên tiếng khẳng định bản thân (khi ấy) không có ý định nhận thêm vai diễn trong các bộ phim giải trí lấy đề tài chiến tranh.

Trong loạt phim Top Gun, Tom Cruise thủ vai Pete “Maverick” Mitchell - một huấn luyện viên phi công hải quân được thăng chức thành sĩ quan huấn luyện. Ảnh: Paramount.

“Có người cho rằng Top Gun là bộ phim thiên cánh hữu, được làm nhằm quảng bá cho hải quân. Và rất nhiều thanh thiếu niên thích nó. Nhưng tôi muốn giới trẻ hiểu rằng chiến tranh không giống như thế. Top Gun chỉ là một chuyến cưỡi ngựa xem hoa, một bộ phim vui nhộn dành cho khán giả mọi độ tuổi. Nó không được làm ra để lột tả hiện thực”, tài tử nói.

Với lý do này, Tom Cruise cho rằng nối dài thương hiệu là vô trách nhiệm, và anh sẽ không tiếp tay cho ý tưởng đó: “Đó là lý do tôi đã không đồng tình việc tiếp tục sản xuất Top Gun II, III, IV và V. Đây là những ý tưởng vô trách nhiệm”. Tài tử mất đến 18 năm để thay đổi quan điểm này.