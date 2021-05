Tom Cruise trả lại 3 cúp Quả cầu vàng

Để bày tỏ sự bất bình với Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA), Tom Cruise đã gửi trả ban tổ chức ba cúp Quả cầu vàng từng nhận.

Deadline đưa tin Tom Cruise là cái tên tiếp theo tham gia phong trào phản đối Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) của cộng đồng nghệ sĩ, nhà làm phim và các hãng sản xuất điện ảnh Mỹ. Ngày 10/5, tài tử đã gửi trả HFPA ba cúp Quả cầu vàng mình từng nhận.

Ba cúp Quả cầu vàng đã được Cruise gửi tới trụ sở HFPA. Đây từng là ghi nhận của hiệp hội cho hai vai chính xuất sắc tài tử đảm nhận trong Born on the Fourth of July (1990), Jerry Maguire (1997) và vai phụ xuất sắc trong Magnolia 2000.

Tom Cruise nhận cúp Quả cầu vàng 1990 trao cho Nam chính xuất sắc. Ảnh: AP.

Nhà báo Mike Fleming Jr. từ Deadline nhận xét động thái của Tom Cruise nhiều khả năng sẽ mở màn một làn sóng trả cúp Quả cầu vàng từ các nghệ sĩ trong tương lai.

Thời gian qua, giải Quả cầu vàng đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì những tồn tại trong cơ cấu ban tổ chức, cụ thể là các thành viên của HFPA. Hồi tháng 2, tờ Los Angeles Times công bố một kết quả điều tra cho thấy hiện tại, trong 87 thành viên thuộc hội đồng bỏ phiếu của hiệp hội này không có ai là người da đen.

Tom Cruise là siêu sao mới nhất lên tiếng phản đối Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood. Mới đây, NBC cũng tuyên bố sẽ không đảm nhận vai trò kênh truyền hình phát trực tiếp lễ trao giải Quả cầu vàng 2022.

Trước đó, Netflix, Amazon, NBC cùng nhiều tổ chức và cá nhân khác đã chỉ trích mạnh mẽ việc hiệp hội này chậm trễ trong việc cải tổ sự thiếu đa dạng sắc tộc của mình.