Tom Cruise thân thiết với bạn diễn nữ trên phim trường

Từ ngày trở lại Italy quay phim, Tom Cruise tiếp tục thực hiện các pha hành động mạo hiểm. Trước khi đóng cảnh đấu súng, trốn chạy cùng Hayley Atwell, tài tử 58 tuổi tự tay cầm lái, quay cảnh đua xe không cần đến diễn viên đóng thế. Sao phim Captain America: The First Avenger cũng ngồi trên xe cùng Cruise quay cảnh mạo hiểm. Ảnh: Just Jared.