Tom Cruise muốn theo đuổi Shakira

Theo nguồn tin Page Six, tài tử Tom Cruise quan tâm đến Shakira sau khi giọng ca La La La cùng hai con trai chuyển từ Tây Ban Nha sang Miami (Mỹ). Nguồn tin này nói: "Tom thích theo đuổi cô ấy. Giữa họ có sự kết nối với nhau".

Cruise, 61 tuổi, hiện độc thân và Shakira, 46 tuổi, đã chia tay bạn trai lâu năm vào tháng 6/2022. Cả hai đều trong trạng thái sẵn sàng cho mối quan hệ mới. "Shakira cần chiếc gối mềm để tựa vào, và đó có thể là Tom", tờ báo cho hay, đồng thời nói thêm rằng Cruise có lợi thế đẹp trai và tài năng.

Trong khi đó, nguồn tin khác kể Cruise mê mẩn vẻ quyến rũ của Shakira và đã gửi hoa cho diva nhạc pop. Hiện, người trong cuộc chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước đó, ngày 7/5, Cruise xuất hiện rạng rỡ bên Shakira khi họ cùng tham dự giải đua xe công thức 1 Miami ở Florida. Tài tử mặc áo polo trắng, mang kính râm còn nữ ca sĩ thả dáng với áo tôn vòng một. Hai ngôi sao vui vẻ giao lưu với người hâm mộ và các tay đua.

Sự xuất hiện cùng nhau của hai ngôi sao gây chú ý. Ngay sau đó, nam chính Top Gun: Maverick và ca sĩ người Colombia còn được nhìn thấy trò chuyện trước dãy phòng khách sạn. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bàn tán rôm rả về điều này.

Đầu tháng 3, Laura Fa - một trong hai nhà báo thường xuyên đưa tin về Shakira - nói trên El Periodo nữ ca sĩ đang tìm cách rời khỏi Barcelona càng nhanh càng tốt. Đúng một tháng sau, chủ nhân hit Hips Don't Lie được bắt gặp buồn bã khi chia tay bạn bè và người thân ở sân bay Tây Ban Nha, chuẩn bị cho chuyến định cư đến Miami (Mỹ).

Trong cuộc phỏng vấn với Canal Estrellas, Shakira cho biết cô trở nên mạnh mẽ sau đổ vỡ. Cô nói: "Khi phụ nữ đối mặt với khó khăn, họ sẽ trở nên mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa họ đang học cách nhận ra điểm yếu và chấp nhận sự tổn thương bên trong".

