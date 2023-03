Tom Cruise không gặp Suri và hai con nuôi từ lâu

Theo Page Six, Suri Cruise, sắp bước sang tuổi 17, đang nộp hồ sơ vào các trường đại học với sự giúp đỡ của mẹ. Minh tinh Katie Holmes hướng con gái vào ngành thời trang tại Đại học Fordham ở The Bronx, New York để gần gia đình. Trong khi đó, Tom Cruise, cha đẻ của Suri, không can thiệp vào việc tư vấn hoặc chọn trường cho con. Ảnh: Splash/The Irish Sun.