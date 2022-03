Tom Cruise không đóng Iron Man

Nhà sản xuất “Doctor Strange In the Multiverse of Madness” phản hồi về tin đồn Tom Cruise sẽ đóng vai Tony Stark và nhóm The Illuminati xuất hiện trong phim.

Hồi giữa tháng 2, Marvel Studios đã tung trailer mới cho bom tấn Doctor Strange In the Multiverse of Madness. Đoạn giới thiệu hé lộ sự xuất hiện của nhân vật Giáo sư X do Patrick Stewart thủ vai. Chi tiết khiến người hâm mộ phán đoán tác phẩm sẽ giới thiệu The Illuminati - nhóm siêu anh hùng xuất hiện trong truyện tranh gồm Xavier, Mr. Fantastic, Namor, Black Bolt, Doctor Strange và Iron Man. Ngoài giả thiết về sự góp mặt của The Illuminati, trên Internet còn xuất hiện tin đồn Tom Cruise nhiều khả năng sẽ thủ vai một biến thể của Iron Man trong Doctor Strange 2. Tài tử là gương mặt đầu tiên Marvel nhắm vào vai Tony Stark trước khi Robert Downey Jr. được chọn. Một phiên bản Iron Man mới cũng phù hợp với tình tiết đa vũ trụ Marvel đã rộng mở. Doctor Strange In the Multiverse of Madness dự kiến ra rạp từ ngày 6/5. Ảnh: Disney. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn tạp chí Empire, nhà sản xuất Richie Palmer của Doctor Strange In the Multiverse of Madness đã có cách phủ nhận những tin đồn này. Anh nói: "Tôi sẽ trích lại một câu thoại trong bộ phim X-Men đầu tiên. Nó nói 'Bạn có chắc mình hiểu đúng như gì đã thấy?'. Trong vũ trụ Marvel, có vô số phiên bản của cùng một nhân vật tồn tại; chỉ vì bạn nghe thấy cái gì đó quen quen, không có nghĩa bạn đã biết nó từ trước". "Ví dụ nhãn tiền chính là Spider-Man: No Way Home. Một vài lời đồn đã trở thành sự thật, một số khác thì không. Tôi rất muốn được gặp lại Tony trên màn ảnh, nhưng có vài lời đồn sẽ chỉ là lời đồn", nhà sản xuất nói về khả năng Iron Man sẽ xuất hiện trong Doctor Strange 2. Palmer cũng phủ nhận khả năng nhóm The Illuminati sẽ sớm xuất hiện: "Tôi sẽ nói mình thích The Illuminati. Nhưng nếu chúng tôi muốn giới thiệu nhóm này vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong tương lai, đó sẽ là một phiên bản sinh ra từ các bộ phim, gắn liền với các siêu anh hùng trong MCU thay vì lặp lại những thứ bạn đọc được trên truyện".

Anh Phan